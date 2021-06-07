Поэтому Украина должна показать западным партнерам реальное воплощение реформ. Такое мнение высказал глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.
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Свою работу должна сделать власть, – Шабунин о "Северном потоке-2"
Он подчеркнул, свою работу должна сделать власть. Мол, почему Германия должна учитывать интерес нашего государства, а не свой экономический, если в Украине:
- сносят корпоративное управление "Нафтогаза";
- не проводят судебную реформу;
- атакуют коррупционные институты
По его словам, почему Соединенные Штаты должны бороться за Украину и ее интерес, а не ссориться с немцами из-за их интереса.
Мы не справимся сами с этой историей. Но от нас, от нашей власти зависит, помогут ли нам союзники в этой борьбе. Как вы видите, пока с этим реальная проблема,
– отметил Виталий Шабунин.
Он также подчеркнул, что со стороны западных союзников четко сказано по этому вопросу, уже не в дипломатических завуалированных формах. Поэтому каждый раз, когда власть не проводит нужные Украине реформы, она отрывает нас от интеграции с НАТО и ЕС.
"И отрывает западную помощь не только в вопросах "Северного потока-2", но и в отношении войны с Россией. Нет среднего варианта, уникального пути. Есть либо западный вектор Украины – евроатлантическая интеграция, либо поглощение Россией", – рассказал глава ГПК.
Виталий Шабунин о достройке "Северного потока-2": видео
Строительство "Северного потока-2": последние новости
- Соединенные Штаты 19 мая 2021 года заявили, что не будут вводить ограничения против компании-оператора "Северного потока-2" и ее гендиректора Маттиаса Варнига.
- Джо Байден объяснил, что строительство газопровода уже почти завершено. Поэтому вводить новые ограничения сейчас было бы контрпродуктивным с точки зрения отношений США и Европы.
- В то же время Владимир Путин заявил, что 4 июня закончили укладку труб первой нитки "Северного потока-2". В Кремле считают, что завершить строительство газопровода удастся к концу 2021 года. Тогда проект будет готов к вводу в эксплуатацию.