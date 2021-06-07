Поэтому Украина должна показать западным партнерам реальное воплощение реформ. Такое мнение высказал глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

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Свою работу должна сделать власть, – Шабунин о "Северном потоке-2"

Он подчеркнул, свою работу должна сделать власть. Мол, почему Германия должна учитывать интерес нашего государства, а не свой экономический, если в Украине:

сносят корпоративное управление "Нафтогаза";

не проводят судебную реформу;

атакуют коррупционные институты

По его словам, почему Соединенные Штаты должны бороться за Украину и ее интерес, а не ссориться с немцами из-за их интереса.

Мы не справимся сами с этой историей. Но от нас, от нашей власти зависит, помогут ли нам союзники в этой борьбе. Как вы видите, пока с этим реальная проблема,

– отметил Виталий Шабунин.

Он также подчеркнул, что со стороны западных союзников четко сказано по этому вопросу, уже не в дипломатических завуалированных формах. Поэтому каждый раз, когда власть не проводит нужные Украине реформы, она отрывает нас от интеграции с НАТО и ЕС.

"И отрывает западную помощь не только в вопросах "Северного потока-2", но и в отношении войны с Россией. Нет среднего варианта, уникального пути. Есть либо западный вектор Украины – евроатлантическая интеграция, либо поглощение Россией", – рассказал глава ГПК.

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