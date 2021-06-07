Российский правозащитник Марк Фейгин заявил, что европейские партнеры не являются теми гарантами, которые бы обеспечили суверенитет Украины. Как он заметил, если бы территориальная целостность украинского государства зависела от Германии, то ее уже давно бы не было.

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Украине не стоит ждать помощи

По словам Фейгина, Германия не несет основную нагрузку в вопросе обеспечения безопасности Украины. По его мнению, из-за этого не стоит питать иллюзий и ждать помощи немецкого государства.

Что касается Германии, то на нее даже не рассчитывайте. Германия и до этого не была важным союзником Киева и Вашингтона в вопросе обеспечения безопасности,

– отметил правозащитник.

Обратите внимание! Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что некоторые европейские страны, которые являются мощными игроками, до сих пор заинтересованы в сотрудничестве с Россией. В частности, это Германия и Франция.

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США решили уступить Германии

Фейгин отметил, что сейчас власти США решили уступить Германии в ее стремлении достроить "Северный поток-2" и, возможно, запустить газопровод.

Как он отметил, там решили не ссориться с немцами и Евросоюзом и в целом поддерживать евроатлантическую солидарность.

Интервью с Марком Фейгиным: смотрите видео

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