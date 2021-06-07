Российский правозащитник Марк Фейгин заявил, что европейские партнеры не являются теми гарантами, которые бы обеспечили суверенитет Украины. Как он заметил, если бы территориальная целостность украинского государства зависела от Германии, то ее уже давно бы не было.
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Украине не стоит ждать помощи
По словам Фейгина, Германия не несет основную нагрузку в вопросе обеспечения безопасности Украины. По его мнению, из-за этого не стоит питать иллюзий и ждать помощи немецкого государства.
Что касается Германии, то на нее даже не рассчитывайте. Германия и до этого не была важным союзником Киева и Вашингтона в вопросе обеспечения безопасности,
– отметил правозащитник.
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США решили уступить Германии
Фейгин отметил, что сейчас власти США решили уступить Германии в ее стремлении достроить "Северный поток-2" и, возможно, запустить газопровод.
Как он отметил, там решили не ссориться с немцами и Евросоюзом и в целом поддерживать евроатлантическую солидарность.
Интервью с Марком Фейгиным: смотрите видео
Что этому предшествовало
- Соединенные Штаты Америки в мае заявили, что не будут вводить санкции относительно "Северного потока-2". Однако под ограничения попали суда и юридические лица, привлеченные к его прокладке.
- По словам Джозефа Байдена, строительство газопровода почти завершено, поэтому США не готовы ввести санкции.
- Посол Украины в Германии Андрей Мельник требует, чтобы Украину приобщили к переговорам относительно российского газопровода. Он отметил, что Киев должен иметь право голоса.
- В правительстве Германии заявили, что Украина должна остаться транзитером газа после запуска "Северного потока-2".