У Німеччині вже фактично триває передвиборча кампанія, і політики у ній коментують гострі теми. Україна, безумовно, серед них, от і співголова "зелених" Роберт Габек зачепив її в інтерв'ю Der Spiegel, опублікованому 5 червня.

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Співголова "зелених" розкритикував курс уряду Німеччини щодо України

Що передувало

Роберт Габек, співголова партії "зелених" Німеччини, наприкінці травня 2021 року відвідав Україну, де зустрічався і з президентом Зеленським.

Під час візиту він вже критикував владу Німеччини за відмову надати Україні військову допомогу. А от прагнення Києва отримати летальну зброю Габек назвав "цілком обгрунтованим".

Заява про "Північний потік-2" і санкції проти Росії

Свою позицію він ще раз підтвердив 5 червня в інтерв'ю Der Spiegel. Проговорив він і інші проблеми у політиці Берліна щодо України.

Уряд будує "Північний потік-2", який зачіпає інтереси безпеки України та підриває санкції проти Росії. Керівники регіонів від блоку ХДС і СДПН виступають за скасування економічних санкцій. Так влада Німеччини позбавляє Україну перспективи вступу в Європейський Союз,

– наголосив Габек.

Позиція щодо війни на Донбасі та летальної зброї для України

Роберт Габек зазначив, що закінчення війни на Донбасі можна досягнути тільки у дипломатичний спосіб. Однак і зауважив, що наразі "дипломатичні зусилля зайшли у глухий кут".

Уряд ФРН поставляє танки, частини ракет і підводні човни таким країнам як Єгипет, який підігріває громадянську війну в Ємені. Але Україні, на яку напали, не поставляє навіть санітарний транспорт і міношукачі. Не розумію, чим тут хвалитися. Впевненість уряду у своїй правоті мені здається неприйнятною,

– вважає співголова "зелених".

Чому заяви Габека важливі для України

Партія "Союз-90 / Зелені" станом на травень 2021 року має приблизно такі ж рейтинги, як і партія чинної канцлерки країни Ангели Меркель "ХДС / ХСС". Різні соціологічні служби, як писали у DW, дають їм по 23 – 27 відсотків.

як і партія чинної канцлерки країни Ангели Меркель "ХДС / ХСС". Різні соціологічні служби, як писали у DW, дають їм по 23 – 27 відсотків. 26 вересня 2021 року відбудуться вибори до парламенту Німеччини. Після них може бути сформована нова коаліція, а отже – і новий уряд. Уряд, який матиме щодо відносин з Україною геть іншу позицію, ніж у Меркель.

Зверніть увагу: буквально днями Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю німецькому виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung звинуватив Німеччину й Францію в надмірно обережній дипломатії щодо війни на Донбасі. Згодом дещо схоже сказав і секретар РНБО Олексій Данілов.

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