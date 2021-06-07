Цель Москвы – не газ, а Киев – Фейгин о сценариях "Северного потока-2"

Если все же достроят "Северный поток-2", то есть несколько сценариев развития событий для Украины. Повлияет также и смена власти в Германии.

Об этом сказал российский правозащитник Марк Фейгин в интервью программы "Теории заговора". По его мнению, основных 3 варианта того, что может измениться.

Важно Украине не стоит рассчитывать на Германию, – Фейгин

Что будет с "Северным потоком-2"

Первый сценарий – "Северный поток-2" достроят, но он не будет работать из-за определенных проблем, в частности политических.

из-за определенных проблем, в частности политических. Второй – трубопровод достроят и начнут выкачивать газ в Европу . Могут быть риски прокачки через сухопутную часть Украины. Впрочем, как добавил Фейгин, не факт, что Москва сразу перекроет этот сухопутный путь.

. Могут быть риски прокачки через сухопутную часть Украины. Впрочем, как добавил Фейгин, не факт, что Москва сразу перекроет этот сухопутный путь. Третий – трубопровод и достроят, и запустят, и сразу перекроют "рубильник" через территорию Украины и начнут выкачивание газа.

Правозащитник объяснил, что самостоятельно с последним сценарием Украины справиться не сможет. Нужна будет помощь.

Чего хочет Москва

"Цель Москвы – не только прекратить поток через Украину, чтобы было меньше прибыли, но и чтобы вообще не стало газа и возник дефицит", – объяснил Фейгин.

И добавил, что так можно быдет давить на руководство страны и заставлять власть признать ОРДЛО, изменить Конституцию, провести выборы – вот чего хочет Москва. Кремлю на самом деле не настолько нужны деньги.

Цель Москвы – это не газ, а Киев,

– подытожил Фейгин.

Строительство "Северного потока-2": последнее

Соединенные Штаты 19 мая 2021 года заявили, что не будут вводить ограничения против компании-оператора "Северного потока-2" и ее гендиректора Маттиаса Варнига.

Джо Байден объяснил, что строительство газопровода уже почти завершено. Поэтому вводить новые ограничения сейчас было бы контрпродуктивным с точки зрения отношений США и Европы.

Вместе с тем Владимир Путин заявил, что 4 июня завершили укладку труб первой нити "Северного потока-2". В Кремле считают, что завершить строительство газопровода удастся до конца 2021 года. Тогда проект будет готов к вводу в эксплуатацию.

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