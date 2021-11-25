Ціна питання – 250 євро: на Вінниччині викрили схему продажу фіктивних COVID-сертифікатів

Правоохоронці Вінниччини виявили групу лікарів, працівників туристичних агенцій та посередників, які торгували підробленими COVID-сертифікатами. Злочинці вносили необхідну інформацію до електронної системи охорони здоров'я.

Поліцейські кілька місяців контрольовано купували у злочинців сертифікати і документували злочини. Під час обшуків вдома і на роботі у затриманих знайшли речові докази: техніку, банківські картки та інше.

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Посередники підшукували охочих отримати Covid-сертифікати без фактичного введення вакцини. Вони мали відображатися у додатку «Дія». Оголошення про послуги зловмисники розміщували у закритих групах в месенджерах. Коштував такий сертифікат 250 євро,

– повідомили у поліції.



Обшуки проводили вдома і на роботі шахраїв / Фото Національної поліції

Що загрожує злочинцям

Прокуратура Вінниччини розслідує справу про протиправні дії особи, що мала доступ до певного виду інформації, збереженої у комп'ютерах та системах.



У злочинців знайшли телефони, банківські картки та іншу техніку / Фото національної поліції

За такий злочин зловмисники можуть отримати покарання терміном від трьох до шести років ув'язнення. Також їх можуть позбавити права обіймати деякі посади або займатися певною діяльністю до трьох років.



Злочинці підробляли фальшиві Covid-сертифікати за 250 євро / Фото Національної поліції

Правоохоронці вилучили речові докази: дивіться відео:

Відповідальність за підробку сертифікатів

За використання підроблених документів пропонують карати штрафом від 17 до 34 тисяч гривень або обмеження волі на термін до 2 років.

За внесення медпрацівником неправдивих даних загрожуватиме штраф від 34 до 68 тисяч гривень або позбавлення волі на термін до 2 років. При цьому – з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю від 1 до 3 років.

За виготовлення підроблених документів і збут каратимуть найжорсткіше. Зловмисникам "світить" штраф у розмірі від 85 до 170 тисяч гривень або ж позбавлення волі на термін до 3 років.

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