На найбільшому нафтовому заводі Туреччини стався потужний вибух
- На найбільшому нафтовому заводі Туреччини Tupras у місті Ізміт стався вибух, що спричинив масштабну пожежу.
- Причина вибуху наразі невідома, загоряння було взято під контроль технічними службами заводу після евакуації працівників.
У Туреччині на території найбільшого нафтового нафтопереробного заводу Tupras у місті Ізміт стався вибух. Він спричинив масштабну пожежу.
Усіх працівників заводу негайно евакуювали. Про це повідомляє Turkiyetoday.
Що відомо про вибух?
Увечері 29 січня на TUPRAS Izmit – найбільшому нафтовому заводі Туреччини, розташованому у провінції Коджаелі – пролунав вибух, після чого виникла велика пожежа.
Інцидент стався в районі бензосховища, де загоряння швидко поширилося по площі великого промислового комплексу та спричинило паніку серед персоналу. Всі робітники були евакуйовані, а на місце прибули кілька команд пожежників і служб екстреної допомоги.
За повідомленнями місцевих ЗМІ, постраждалих серед співробітників немає, а пожежу взяли під контроль технічні служби заводу.
Причина вибуху наразі не відома – офіційні органи та компанія поки що не розкривають деталей, включно з оцінкою збитків чи можливими наслідками для виробництва.
Пожежа на турецькому нафтопереробному заводі. Відео: Turkiyetoday
Що відомо про найбільший нафтопереробний завод Туреччини?
Завод в Ізміті є ключовим елементом енергетичної інфраструктури Туреччини. Ним володіє найбільший нафтопереробний гігант Туреччини TUPRAS.
Він переробляє імпортовану сиру нафту, що постачається танкерами зі світових ринків. За даними компанії, на об'єкті працює 1923 особи, а його ємність для зберігання становить 3,03 мільйона тонн.
Завод забезпечує значну частину паливних потреб країни, регулярно проводить модернізацію, а останнім часом фокусується на зниженні залежності від російської нафти через санкції.