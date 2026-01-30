На крупнейшем нефтяном заводе Турции произошел
В Турции на территории крупнейшего нефтяного нефтеперерабатывающего завода Tupras в городе Измит произошел взрыв. Он вызвал масштабный пожар.
Усіх працівників заводу негайно евакуювали.
Що відомо про вибух?
Увечері 29 січня на TUPRAS Izmit – найбільшому нафтовому заводі Туреччини, розташованому у провінції Коджаелі – пролунав вибух, після чого виникла велика пожежа.
Інцидент стався в районі бензосховища, де загоряння швидко поширилося по площі великого промислового комплексу та спричинило паніку серед персоналу. Всі робітники були евакуйовані, а на місце прибули кілька команд пожежників і служб екстреної допомоги.
За повідомленнями місцевих ЗМІ, постраждалих серед співробітників немає, а пожежу взяли під контроль технічні служби заводу.
Причина вибуху наразі не відома – офіційні органи та компанія поки що не розкривають деталей, включно з оцінкою збитків чи можливими наслідками для виробництва.
Що відомо про найбільший нафтовий завод Туреччини?
Завод в Ізміті є ключовим елементом енергетичної інфраструктури Туреччини. Його власником є найбільший нафтопереробний гігант Туреччини Tüpraş.
Він переробляє імпортовану сиру нафту, що постачається танкерами зі світових ринків. За даними компанії, на об'єкті працює 1923 особи, а його ємність для зберігання становить 3,03 мільйона тонн.
Завод забезпечує значну частину паливних потреб країни, регулярно проводить модернізацію, а останнім часом фокусується на зниженні залежності від російської нафти через санкції.