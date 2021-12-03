Турнір з Dota 2 змінив свій логотип через український закон про декомунізацію

Організатори кіберспортивного турніру Dota Pro Circuit 2021/2022 для східноєвропейських команд змінив свій логотип. Причиною стало те, що попередній варіант був схожим на радянську символіку та порушував закон України про декомунізацію.

Організатори обґрунтували своє рішення змінити логотип тим, що бажають без перешкод провести змагання за участю всіх зацікавлених сторін. Водночас в заяві додали, що мають юридичне підтвердження того, що їхній логотип нібито не порушує українське законодавство.

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Організатори отримали скаргу

В EPICENTER заявили, що отримали скаргу від компанії Valve, через що і вирішили розглянути рішення про зміну логотипу. Також у своїй заяві організатори додали інформацію про те, що логотип не порушував законодавства, чому в них буцімто було юридичне підтвердження. Однак вони погодилися на зміни.

Не зважаючи на вже виготовлені подарункові набори, банери й іншу продукцію з символікою турніру, а також юридичний висновок, який підтверджує, що цей логотип не можна вважати комуністичною символікою, і тим більше не є пропагандою, було прийняте рішення змінити логотип змагання,

– йдеться в заяві організаторів.

У коментарях в користувачів виникли питання щодо "юридичного висновку" про логотип змагання й вони засумнівалься у правдивості цієї інформації. Однак так чи інакше, турнір отримав новий логотип.



Анонс змагання з використанням зміненого логотипу / Фото з твітеру EPICENTER

На зміну логотипу схвально відреагував юрист Богодар Ковалів на своїй сторінці у фейсбук. За його словами, це хороше рішення, адже змагання для східноєвропейських країн відійшло від ідеї пострядянщини.

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