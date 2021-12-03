Турнир по Dota 2 изменил свой логотип из-за украинского закона о декоммунизации

Организаторы киберспортивного турнира Dota Pro Circuit 2021/2022 для восточноевропейских команд изменили свой логотип. Причиной стало то, что предыдущий вариант походил на советскую символику и нарушал закон Украины о декоммунизации.

Организаторы обосновали свое решение изменить логотип тем, что желают беспрепятственно провести соревнования с участием всех заинтересованных сторон. В то же время, в заявлении добавили, что имеют юридическое подтверждение того, что их логотип якобы не нарушает украинское законодательство.

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Организаторы получили жалобу

В EPICENTER заявили, что получили жалобу от компании Valve, из-за чего решили рассмотреть решение об изменении логотипа. Также в своем заявлении организаторы добавили информацию о том, что логотип не нарушал законодательство, чему у них якобы было юридическое подтверждение. Однако они согласились на перемены.

Несмотря на уже изготовленные подарочные наборы, баннеры и другую продукцию с символикой турнира, а также юридический вывод, подтверждающий, что этот логотип нельзя считать коммунистической символикой, и тем более не пропагандой, было принято решение изменить логотип соревнования,

– говорится в заявлении организаторов.

В комментариях у пользователей возникли вопросы "юридического заключения" о логотипе соревнования и они усомнились в правдивости этой информации. Однако, так или иначе, турнир получил новый логотип.



Анонс соревнования с использованием измененного логотипа / Фото из твиттера EPICENTER

На смену логотипа одобрительно отреагировал юрист Богодар Ковалив на своей странице в фейсбуке. По его словам, это хорошее решение, ведь соревнование для восточноевропейских стран отошло от идеи постсоветщины.

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