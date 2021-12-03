Організатори обґрунтували своє рішення змінити логотип тим, що бажають без перешкод провести змагання за участю всіх зацікавлених сторін. Водночас в заяві додали, що мають юридичне підтвердження того, що їхній логотип нібито не порушує українське законодавство.
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Організатори отримали скаргу
В EPICENTER заявили, що отримали скаргу від компанії Valve, через що і вирішили розглянути рішення про зміну логотипу. Також у своїй заяві організатори додали інформацію про те, що логотип не порушував законодавства, чому в них буцімто було юридичне підтвердження. Однак вони погодилися на зміни.
Не зважаючи на вже виготовлені подарункові набори, банери й іншу продукцію з символікою турніру, а також юридичний висновок, який підтверджує, що цей логотип не можна вважати комуністичною символікою, і тим більше не є пропагандою, було прийняте рішення змінити логотип змагання,
– йдеться в заяві організаторів.
У коментарях в користувачів виникли питання щодо "юридичного висновку" про логотип змагання й вони засумнівалься у правдивості цієї інформації. Однак так чи інакше, турнір отримав новий логотип.
Анонс змагання з використанням зміненого логотипу / Фото з твітеру EPICENTER
На зміну логотипу схвально відреагував юрист Богодар Ковалів на своїй сторінці у фейсбук. За його словами, це хороше рішення, адже змагання для східноєвропейських країн відійшло від ідеї пострядянщини.
Декомунізація в Україні: головне
- У 2015 році в Україні набув чинності закон про декомунізацію, який передбає демонтаж пам'ятникам діячам більшовицького режиму, заборону пропаганди комуністичної символіки та загалом позбавлення наслідків комуністичної ідеології.
- У межах цього законопроєкту також відбулася низка змін у назвах населених пунктів України. найвідомішими з них є перейменування Дніпропетровська в Дніпро, а кіровограда – в Кропивницький.
- За виготовлення та поширення комуністичної символіки в Україні карають ув'язненням терміном до 5 або від 5 до 10 років з конфіскацією майна або без такої.