Організатори обґрунтували своє рішення змінити логотип тим, що бажають без перешкод провести змагання за участю всіх зацікавлених сторін. Водночас в заяві додали, що мають юридичне підтвердження того, що їхній логотип нібито не порушує українське законодавство.

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Організатори отримали скаргу

В EPICENTER заявили, що отримали скаргу від компанії Valve, через що і вирішили розглянути рішення про зміну логотипу. Також у своїй заяві організатори додали інформацію про те, що логотип не порушував законодавства, чому в них буцімто було юридичне підтвердження. Однак вони погодилися на зміни.

Не зважаючи на вже виготовлені подарункові набори, банери й іншу продукцію з символікою турніру, а також юридичний висновок, який підтверджує, що цей логотип не можна вважати комуністичною символікою, і тим більше не є пропагандою, було прийняте рішення змінити логотип змагання,

– йдеться в заяві організаторів.

У коментарях в користувачів виникли питання щодо "юридичного висновку" про логотип змагання й вони засумнівалься у правдивості цієї інформації. Однак так чи інакше, турнір отримав новий логотип.



Анонс змагання з використанням зміненого логотипу / Фото з твітеру EPICENTER

На зміну логотипу схвально відреагував юрист Богодар Ковалів на своїй сторінці у фейсбук. За його словами, це хороше рішення, адже змагання для східноєвропейських країн відійшло від ідеї пострядянщини.

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