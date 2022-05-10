Тушонка 5-річного терміну та прострочені ліки: яку "гуманітарку" росіяни роздаються херсонцям

Місто Херсон росіяни окупували майже з перших днів війни. Окупанти роздають місцевим "гуманітарку", зокрема тушонку 5-річного терміну і ліки, в яких вийшов термін придатності.

Про це 24 каналу розповіла координаторка волонтерської ініціативи "Котики-патріотики" з Херсона.

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За її словами, наразі люди в Херсоні найбільше потребують ліків та продуктів, адже окупанти не хочуть пропускати гуманітарну допомогу від волонтерів. Російські військові можуть на блокпостах забирати всі ці речі собі.

"Окупанти постачають до Херсону медикаменти з окупованого Криму. Але насправді цих ліків або немає, або вони маловідомого виробництва. Частина людей самостійно їздили в Крим, щоб купити ліки, але повернулися ні з чим, бо там порожні аптеки", – каже волонтерка.

Вона додала, що окупанти продають медикаменти російського виробництва просто на ринку з багажнику легкової машини.

Є багато випадків, коли люди отримали отруєння цими медикаментами, які неправильно зберігають. Також деякі ліки з простроченими термінами придатності,

– заявила волонтерка.

З перших днів окупації росіяни намагалися роздавати людям гуманітарку. Але, як розповідає координаторка волонтерів, окупанти роздавали лише гречку і тушонку. Час виготовлення останньої – 4 чи 5 років тому, і через це були випадки отруєння по всій області.

Волонтерка переконує, що херсонці ігнорують такі роздачі "гуманітарки". Тому окупанти везуть найманих людей, щоб зняти картинку для росТВ.

Волонтерка про ситуацію в окупованому Херсоні:

Яка ситуація на окупованій Херсонщині: коротко

Попри те, що більшість районів Херсонської області тимчасово окуповані – там лунають вибухи та обстріли. Також російські військові тероризують мирне населення. На окупованих територіях області росіяни утримують та катують у підвалах близько 500 людей.

У Міноборони повідомили, що окупанти стягують до кордону між окупованим Кримом і Херсонщиною важку артилерію та системи ракетно-залпового вогню. Ймовірно, таке роблять для підготовки до боїв із ЗСУ за цю територію.

Росіяни продовжують захоплення приміщень місцевих влад, нещодавно захопили будівлю Дар'ївської сільської ради та Токарівського старостинського округу. Залишили приміщення міської ради й представники громади Берислава.

Окрім того, російські військові зі зброєю ходять по офісах комерційних компаній та вимагають продовження виробництва продукції. Також окупанти змушують, щоб підприємства оформили свою діяльність за російськими правилами.

В оперативному командуванні "Південь" розповіли, що російські військові заблокували виїзди з тимчасово окупованих населених пунктів Півдня України.

Зазначимо, що росіяни хочуть приєднати Херсонщину до Росії. Тим часом підтримку від жителів області окупанти не відчувають.

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