Тут було абсолютно все, ця війна – не іграшка, – як живуть бійці 128-ї бригади на передовій

128-ма бригада із Закарпаття відбиває ворожий наступ у Запорізькій області. Українські захисники розповіли, що тут зібралися всі бійці, які стали на захист країни у 2014 році.

Про те, що доводиться бачити та заради чого воюють на фронті – українські воїни розповіли ексклюзивно сайту 24 каналу.

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"Ми воюємо заради перемоги, заради дітей та майбутнього"

128-ма бригада героїчно захищає державу від російсько-окупаційних військ і вже нагороджена президентською відзнакою "За мужність та відвагу". Бійці вже майже 3 місяці обороняють незалежність та територіальну цілісність України на "нулі" без ротації.

29-річний Сергій Лукащук, позивний "Кузнєчік" розповів, що на війні з 2014 року. Брав участь у боях на Дебальцевському плацдармі та в обороні Станиці Луганської. Строкову службу проходив у Криму в 36-ій окремій бригаді берегової оборони. Після вторгнення Росії чоловік побачив, що на воротах бригади стояли хлопці, з якими він служив.

Вони були безпомічними, й мені стало прикро за них, що вони там, а я – тут. Захотілося піти, щоб такого далі не було. Хотів стримати цю навалу. Потрапив у 128 бригаду. Перший наших заїд був 1-го вересня 2014 року в село Золоте. А потім приїхали на Дебальцево. І вже звідти виходили. Коли почалася повномасштабна війна, ми одразу поїхали у військову частину в Мукачево, а звідти – одразу на фронт. Ми воюємо заради перемоги, заради дітей та майбутнього,

– наголосив він.

Сергій Лукащук / Фото Аліни Туришин, 24 канал

На захист стали ті самі люди

Старший позиції Олександр Мамонтов, позивний "Анатолійович", розповів, що зараз на лінії фронту знову ті ж хлопці, які були в бригаді у 2014 році.

Я не вірив, що буде повномасштабна війна. Чомусь, як у 2014 році, так і зараз на перший ешелон стали ті, хто прийшов з резерву. Не кадрові військові, а резервісти. У 2014 році була така ситуація, що не було армії й люди прийшли захищати землю. Але за сім років мала б сформуватися більш підготовлена армія, а не знову тих самих людей ставити на передні позиції,

– сказав він.

Олександр Мамонтов, позивний "Анатолійович" / Фото Аліни Туришин, 24 канал

Чоловік розповів, що 25-го лютого прибув у військкомат, а 2-го березня вже був у Запорізькій області. Всі бійці практично не вилазять з окопів.

Сергія Лещука мали нагороджувати. І перше запитання від представника бригади було: "А чому ви не постірані?". А де? Як? Цілими днями бліндаж, окопи, дощ, сонце, вітер. Де прати? Людина прийшла з передової, з нуля, а в неї питають: "Чому ти не постіраний?" Це яке відношення до людини? На мою думку, це неправильно. Мені здається, що наше керівництво думає, що в нас стріляють рогатками,

– додав він.

Так живе 128-ма бригада / Фото Аліни Туришин, 24 канал:

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Мамонтов розповів, що російські окупанти використовували літаки, міномети, гаубиці, фосфорні бомби, міни.

Тут було абсолютно все. Ця війна – не іграшка. Це захист. Росія показала, що таке "русскій мір". Я не хочу вернутися в цей кам'яний вік, в якому живе Росія,

– наголосив захисник.

Додамо, що від початку війни на Сході України військовослужбовці 128-ї бригади зайняли позиції в Луганській області, в районі Лисичанська, Сєвєродонецька та Рубіжного. Також брали участь у боях під Дебальцевим в районі міста Артемівськ на початку 2015 року.

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