Здесь было абсолютно все, эта война – не игрушка, – как живут бойцы 128-й бригады на передовой

128-я бригада из Закарпатья отбивает вражеское наступление в Запорожской области. Украинские защитники рассказали, что здесь собрались все бойцы, вставшие на защиту страны в 2014 году.

О том, что приходится видеть и ради чего воюют на фронте, украинские воины рассказали эксклюзивно сайту 24 канала.

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"Мы воюем ради победы, ради детей и будущего"

128-я бригада героически защищает государство от российско-оккупационных войск и уже награждена президентским отличием "За мужество и отвагу". Бойцы уже почти 3 месяца защищают независимость и территориальную целостность Украины на "нуле" без ротации.

29-летний Сергей Лукащук, позывной "Кузнечик", рассказал, что на войне с 2014 года. Участвовал в боях на Дебальцевском плацдарме и в обороне Станицы Луганской. Срочную службу проходил в Крыму в 36-й отдельной бригаде береговой обороны. После вторжения России мужчина увидел, что на воротах бригады стояли ребята, с которыми он служил.

Они были беспомощны, и мне стало досадно за них, что они там, а я здесь. Захотелось уйти, чтобы такого дальше не было. Хотел сдержать это нашествие. Попал в 128-ю бригаду. Первый наш заезд был 1 сентября 2014 года в село Золотое. А потом приехали на Дебальцево. И уже выходили. Когда началась полномасштабная война, мы сразу уехали в военную часть в Мукачево, а оттуда – сразу на фронт. Мы воюем ради победы, ради детей и будущего,

– подчеркнул он.

Сергей Лукащук / Фото Алины Туришин, 24 канал

На защиту стали те же люди

Старший на позиции Александр Мамонтов, позывной "Анатолиевич", рассказал, что сейчас на линии фронта снова те же ребята, которые были в бригаде в 2014 году.

Я не верил, что будет полномасштабная война. Почему-то, как в 2014 году, так и сейчас, в первый эшелон стали те, кто пришел из резерва. Не кадровые военные, а резервисты. В 2014 году была такая ситуация, что не было армии, и люди пришли защищать землю. Но за семь лет должна была сформироваться более подготовленная армия, а не снова тех же людей ставить на передние позиции,

– сказал он.

Александр Мамонтов, позывной "Анатольевич" / Фото Алины Туришин, 24 канал

Мужчина рассказал, что 25 февраля прибыл в военкомат, а 2 марта уже был в Запорожской области. Все бойцы практически не вылезают из окопов.

Сергея Лещука должны были награждать. И первый вопрос от представителя бригады был: "А почему вы не постираны?". А где? Как? Целыми днями блиндаж, окопы, дождь, солнце, ветер. Где стирать? Человек пришел с передовой, с нуля, а у него спрашивают: "Почему ты не постиранный?" Это какое отношение к человеку? По-моему, это неправильно. Мне кажется, что наше руководство думает, что в нас стреляют рогатками,

– добавил он.

Так живет 128 бригада / Фото Алины Туришин, 24 канал:

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Мамонтов рассказал, что российские оккупанты использовали самолеты, минометы, гаубицы, фосфорные бомбы, мины.

Здесь было совершенно все. Эта война – не игрушка. Это защита. Россия показала, что такое "русский мир". Я не хочу вернуться в этот каменный век, в котором живет Россия,

– подчеркнул защитник.

С начала войны на Востоке Украины военнослужащие 128-й бригады заняли позиции в Луганской области, в районе Лисичанска, Северодонецка и Рубежного. Также участвовали в боях под Дебальцево в районе города Артемовск в начале 2015 года.

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