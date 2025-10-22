"Шахеди" поцілили в дитячий садочок: цинічний удар росіян по Харкову потрапив на відео
- Уранці 22 жовтня російські "Шахеди" поцілили у приватний дитячий садочок у Холодногірському районі Харкова.
- Прокуратура показала відео влучання; загинув 42-річний комунальник, іще 9 людей поранені.
Уранці середи, 22 жовтня, російські військові продовжили атакувати Україну безпілотниками. Зокрема, ворожі "Шахеди" поцілили у приватний дитячий садочок у Харкові.
Момент влучання по будівлі в Холодногірському районі міста потрапив на відео. Відповідні кадри опублікувала Харківська обласна прокуратура, передає 24 Канал.
Дивіться також Потрібно тисячі в день: які в України є дрони-перехоплювачі та чи зможуть закрити небо від "Шахедів"
Як виглядав удар по дитсадочку в Харкові?
Росіяни атакували Харків близько 10:50, але вихователі встигли перевести дітей в укриття. По Холодногірському району поцілили 3 безпілотники, попередньо типу "Герань-2".
Загинув 42-річний чоловік – працівник комунального підприємства. Поранення отримали 9 людей, серед них троє чоловіків і шість жінок.
Момент прильоту по дитячому садочку: дивіться відео
Зауважте! Кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко показала фото наслідків ворожої атаки. У закладі освіти повністю знищено другий поверх, повилітали вікна, пошкоджено меблі.
Як виглядає місце російської атаки: дивіться відео
Що відомо про обстріл Харкова 22 жовтня?
Ексклюзивно для 24 Каналу в місцевій прокуратурі повідомили, що під час атаки ворог міг використати дрони з реактивним двигуном. Якщо інформацію підтвердять, це буде перший випадок застосування такої зброї по Харкову.
Жертв удару могло бути значно більше, адже окупанти ударили по старому кварталу міста з дуже щільною забудовою. Близько 10 будівель пошкоджено, також вигоріли автівки, що стояли поруч.
Серед поранених є комунальники та цивільні, декілька людей у важкому стані в реанімації. Одна із жінок пережила травматичну ампутацію, в іншої – опіки понад 20% тіла.