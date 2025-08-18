Вранці 18 серпня окупанти обстріляли Харків. Одразу 5 ворожих дронів влучили у багатоповерхівку в Індустріальному районі міста. Під завалами загинули люди.

Серед жертв російської атаки на Харків – ціла родина з двома дітьми – півторарічним та 16-річним синами, передає 24 Канал.

Чи було укриття у будинку, який атакували дрони у Харкові?

Сусідка загиблої родини Оксана Пересада розповіла "Суспільному", що укриття в ураженому росіянами будинку не було. У багатоповерхівці є підвал, однак на момент атаки він був зачинений. За словами жінки, люди були змушені ховатися під сходами. Каже, що деякі разом із нею побігли у посадку, сподіваючись, що туди ворог бити не буде.

Директор міського департаменту надзвичайних ситуацій Богдан Гладких сказав, що підвал у пошкодженому будинку не стоїть на обліку як найпростіше укриття.

Довідка: Цей підвал не є офіційним укриттям, бо його не внесено до реєстру споруд цивільного захисту.

Він підкреслив, що відповідальність за доступ до таких підвалів під час повітряних тривог лежить на балансоутримувачах будинків – тобто на організаціях або підприємствах, які обслуговують ці будинки. Вони самі вирішують, чи враховувати підвал як укриття, і зобов'язані забезпечити вільний доступ до нього під час небезпеки, якщо він є на їхньому балансі.

Що відомо про обстріл Харкова 18 серпня?