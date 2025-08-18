Серед жертв російської атаки на Харків – ціла родина з двома дітьми – півторарічним та 16-річним синами, передає 24 Канал.
Чи було укриття у будинку, який атакували дрони у Харкові?
Сусідка загиблої родини Оксана Пересада розповіла "Суспільному", що укриття в ураженому росіянами будинку не було. У багатоповерхівці є підвал, однак на момент атаки він був зачинений. За словами жінки, люди були змушені ховатися під сходами. Каже, що деякі разом із нею побігли у посадку, сподіваючись, що туди ворог бити не буде.
Директор міського департаменту надзвичайних ситуацій Богдан Гладких сказав, що підвал у пошкодженому будинку не стоїть на обліку як найпростіше укриття.
Довідка: Цей підвал не є офіційним укриттям, бо його не внесено до реєстру споруд цивільного захисту.
Він підкреслив, що відповідальність за доступ до таких підвалів під час повітряних тривог лежить на балансоутримувачах будинків – тобто на організаціях або підприємствах, які обслуговують ці будинки. Вони самі вирішують, чи враховувати підвал як укриття, і зобов'язані забезпечити вільний доступ до нього під час небезпеки, якщо він є на їхньому балансі.
Що відомо про обстріл Харкова 18 серпня?
- 18 серпня близько 5:00 5 ворожих безпілотників вдарили по багатоквартирному житловому будинку в Індустріальному районі Харкова. Внаслідок атаки відбулося часткове руйнування будівлі – обвалилися міжповерхові перекриття.
- Станом на 17:00 загинули 7 людей, понад 20 постраждали.
- За попередніми даними, для атак по місту ворог застосував БпЛА типу "Герань-2".