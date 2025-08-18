Среди жертв российской атаки на Харьков – целая семья с двумя детьми – полуторагодовалым и 16-летним сыновьями, передает 24 Канал.

Было ли укрытие в доме, который атаковали дроны в Харькове?

Соседка погибшей семьи Оксана Пересада рассказала "Суспільному", что укрытия в пораженном россиянами доме не было. В многоэтажке есть подвал, однако на момент атаки он был закрыт. По словам женщины, люди были вынуждены прятаться под лестницей. Говорит, что некоторые вместе с ней побежали в посадку, надеясь, что туда враг бить не будет.

Директор городского департамента чрезвычайных ситуаций Богдан Гладких сказал, что подвал в поврежденном доме не стоит на учете как самое простое укрытие.

Справка: Этот подвал не является официальным укрытием, потому что он не внесен в реестр сооружений гражданской защиты.

Он подчеркнул, что ответственность за доступ к таким подвалам во время воздушных тревог лежит на балансодержателях домов – то есть на организациях или предприятиях, которые обслуживают эти дома. Они сами решают, учитывать ли подвал как укрытие, и обязаны обеспечить свободный доступ к нему во время опасности, если он есть на их балансе.

Что известно об обстреле Харькова 18 августа?