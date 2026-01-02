Свириденко показала момент удару по будинку в Харкові
- 2 січня російські війська двома ракетами "Іскандер" вдарили по Харкову.
- Під прицілом був житловий будинок у Київському районі міста, після атаки в небо підіймалася велика хмара чорного диму.
Посеред білого дня 2 січня країна-агресорка двома ракетами вдарила по Харкову. Внаслідок атаки виникла пожежа, є значні руйнування, постраждали понад 20 людей.
Момент влучання ракети по житловому будинку зафіксували на відео. Його поширила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, передає 24 Канал.
Як окупанти вгатили по будинку в Харкові?
За інформацією слідчих органів, близько 14:30 російські війська здійснили ракетний обстріл житлової забудови в Київському районі Харкова. Один зі снарядів влучив у багатоповерховий житловий будинок.
На відео видно, як після удару в небо підіймається чорний дим.
Дивіться кадри влучання ракети по будинку в Харкові: відео зі сторінки Юлії Свириденко
Станом на 17:15 повідомляється щонайменше про 25 поранених. Не виключено, що під завалами зруйнованих конструкцій можуть залишатися люди.
Внаслідок атаки зазнали пошкоджень численні житлові будинки, а також об'єкти цивільної інфраструктури – крамниці, кафе, супермаркет та інші заклади.
Наслідки завданого удару: дивіться відео прокуратури, зняте з квадрокоптера
Що відомо про підготовку провокації з боку країни-агресорки?
Незадовго до обстрілу Служба зовнішньої розвідки України заявила, що керівництво Росії готує велику провокацію з можливими людськими жертвами з метою зірвати будь-які спроби мирного врегулювання.
Так, відразу після атаки на Харків російські пропагандистські ресурси почали поширювати дезінформацію щодо ракетного удару по місту.
Вони цинічно намагаються представити атаку як нібито заздалегідь сплановану провокацію з боку України.
У Центрі протидії дезінформації підкреслюють, що справжня мета таких інформаційних маніпуляцій – перекласти відповідальність за злочини російської армії на Україну.