Свириденко показала момент удару по будинку в Харкові

Посеред білого дня 2 січня країна-агресорка двома ракетами вдарила по Харкову. Внаслідок атаки виникла пожежа, є значні руйнування, постраждали понад 20 людей.

Момент влучання ракети по житловому будинку зафіксували на відео. Його поширила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, передає 24 Канал.

Як окупанти вгатили по будинку в Харкові?

За інформацією слідчих органів, близько 14:30 російські війська здійснили ракетний обстріл житлової забудови в Київському районі Харкова. Один зі снарядів влучив у багатоповерховий житловий будинок.

На відео видно, як після удару в небо підіймається чорний дим.

Дивіться кадри влучання ракети по будинку в Харкові: відео зі сторінки Юлії Свириденко

Станом на 17:15 повідомляється щонайменше про 25 поранених. Не виключено, що під завалами зруйнованих конструкцій можуть залишатися люди.

Внаслідок атаки зазнали пошкоджень численні житлові будинки, а також об'єкти цивільної інфраструктури – крамниці, кафе, супермаркет та інші заклади.

Наслідки завданого удару: дивіться відео прокуратури, зняте з квадрокоптера

Що відомо про підготовку провокації з боку країни-агресорки?