Свириденко показала момент удара по дому в Харькове
- 2 января российские войска двумя ракетами "Искандер" ударили по Харькову.
- Под прицелом был жилой дом в Киевском районе города, после атаки в небо поднималось большое облако черного дыма.
Посреди белого дня 2 января страна-агрессор двумя ракетами ударила по Харькову. В результате атаки возник пожар, есть значительные разрушения, пострадали более 20 человек.
Момент попадания ракеты по жилому дому зафиксировали на видео. Его распространила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, передает 24 Канал.
Как оккупанты вгатили по дому в Харькове?
По информации следственных органов, около 14:30 российские войска совершили ракетный обстрел жилой застройки в Киевском районе Харькова. Один из снарядов попал в многоэтажный жилой дом.
На видео видно, как после удара в небо поднимается черный дым.
Смотрите кадры попадания ракеты по дому в Харькове: видео со страницы Юлии Свириденко
По состоянию на 17:15 сообщается по меньшей мере о 25 раненых. Не исключено, что под завалами разрушенных конструкций могут оставаться люди.
В результате атаки получили повреждения многочисленные жилые дома, а также объекты гражданской инфраструктуры – магазины, кафе, супермаркет и другие заведения.
Что известно о подготовке провокации со стороны страны-агрессора?
Незадолго до обстрела Служба внешней разведки Украины заявила, что руководство России готовит большую провокацию с возможными человеческими жертвами с целью сорвать любые попытки мирного урегулирования.
Так, сразу после атаки на Харьков российские пропагандистские ресурсы начали распространять дезинформацию о ракетном ударе по городу.
Они цинично пытаются представить атаку как якобы заранее спланированную провокацию со стороны Украины.
В Центре противодействия дезинформации подчеркивают, что настоящая цель таких информационных манипуляций – переложить ответственность за преступления российской армии на Украину.