Свириденко показала момент удара по дому в Харькове

Посреди белого дня 2 января страна-агрессор двумя ракетами ударила по Харькову. В результате атаки возник пожар, есть значительные разрушения, пострадали более 20 человек.

Момент попадания ракеты по жилому дому зафиксировали на видео. Его распространила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, передает 24 Канал.

Как оккупанты вгатили по дому в Харькове?

По информации следственных органов, около 14:30 российские войска совершили ракетный обстрел жилой застройки в Киевском районе Харькова. Один из снарядов попал в многоэтажный жилой дом.

На видео видно, как после удара в небо поднимается черный дым.

Смотрите кадры попадания ракеты по дому в Харькове: видео со страницы Юлии Свириденко

По состоянию на 17:15 сообщается по меньшей мере о 25 раненых. Не исключено, что под завалами разрушенных конструкций могут оставаться люди.

В результате атаки получили повреждения многочисленные жилые дома, а также объекты гражданской инфраструктуры – магазины, кафе, супермаркет и другие заведения.

Что известно о подготовке провокации со стороны страны-агрессора?