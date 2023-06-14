"Жінка голосно стогнала від шоку і болю": кадри порятунку людей з-під завалів у Краматорську

Вранці 14 червня окупанти вдарили ракетами по Краматорську на Донеччині – влучили у будинок. Під завалами були люди. З'явилися кадри порятунку постраждалих.

Російські ракети зруйнували десятки домоволодінь, серед яких були й домівки патрульних батальйону Краматорська та Слов'янська.

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Внаслідок терористичної атаки дві людини загинули, ще двоє – отримали поранення.



Росія удосвіта атакувала Краматорськ / Фото Донецької ОВА



Під завалами будинків, у які влучили окупанти, опинились люди / Фото Донецької ОВА

З-під завалів витягнули жінку та чоловіка

Рятувальна операція тривала кілька годин. На відео – екіпаж Ігоря Постащука, Євгена Волохи та Андрія Ворончихіна, які першими прибули на місце і почали рятувати людей.

Завдяки діям поліцейських, рятувальників, парамедиків та сусідів вдалося витягнути з-під завалів жінку та чоловіка.

На відео рятувальники розбирають завали і дістають жінку, яка голосно стогне.

Шокуючі кадри порятунку людей у краматорську: відео

Ворог атакував Донеччину: головне

Росіяни завдали ракетного удару по Краматорську близько 5 години ранку.

У Краматорську повністю зруйновано щонайменше 5 та пошкоджено два десятки приватних будинків, у Костянтинівці – два зруйновано та пошкоджено 55. Крім того, постраждав газопровід та електромережі.



Наслідки атаки ворога / Фото Донецької ОВА

! За даними командування Повітряних сил ЗСУ, під час атаки ворог випустив 6 крилатих ракет повітряного базування Х-22 з Ростовської області чотирма бомбардувальниками Ту-22М3.