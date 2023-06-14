Російські ракети зруйнували десятки домоволодінь, серед яких були й домівки патрульних батальйону Краматорська та Слов'янська.
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Внаслідок терористичної атаки дві людини загинули, ще двоє – отримали поранення.
Росія удосвіта атакувала Краматорськ / Фото Донецької ОВА
Під завалами будинків, у які влучили окупанти, опинились люди / Фото Донецької ОВА
З-під завалів витягнули жінку та чоловіка
Рятувальна операція тривала кілька годин. На відео – екіпаж Ігоря Постащука, Євгена Волохи та Андрія Ворончихіна, які першими прибули на місце і почали рятувати людей.
Завдяки діям поліцейських, рятувальників, парамедиків та сусідів вдалося витягнути з-під завалів жінку та чоловіка.
На відео рятувальники розбирають завали і дістають жінку, яка голосно стогне.
Шокуючі кадри порятунку людей у краматорську: відео
Ворог атакував Донеччину: головне
- Росіяни завдали ракетного удару по Краматорську близько 5 години ранку.
- У Краматорську повністю зруйновано щонайменше 5 та пошкоджено два десятки приватних будинків, у Костянтинівці – два зруйновано та пошкоджено 55. Крім того, постраждав газопровід та електромережі.
Наслідки атаки ворога / Фото Донецької ОВА