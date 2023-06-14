Российские ракеты разрушили десятки домовладений, среди которых были и дома патрульных батальона Краматорска и Славянская.

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В результате террористической атаки два человека погибли, еще двое – получили ранения.


Россия на рассвете атаковала Краматорск / Фото Донецкой ОВА


Под завалами домов, в которые попали оккупанты, оказались люди / Фото Донецкой ОВА

Из-под завалов вытащили женщину и мужчину

Спасательная операция длилась несколько часов. На видео – экипаж Игоря Постащука, Евгения Волохи и Андрея Ворончихина, которые первыми прибыли на место и начали спасать людей.

Благодаря действиям полицейских, спасателей, парамедиков и соседей удалось вытащить из-под завалов женщину и мужчину.

На видео спасатели разбирают завалы и достают громко стонущую женщину.

Шокирующие кадры спасения людей в магазине: видео

Враг атаковал Донетчину: главное

  • Россияне нанесли ракетный удар по Краматорску около 5 часов утра.
  • В Краматорске полностью разрушены по меньшей мере 5 и повреждены два десятка частных домов, в Константиновке – два разрушены и повреждены 55. Кроме того, пострадал газопровод и электросети.


Последствия атаки врага / Фото Донецкой ОВА