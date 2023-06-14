Российские ракеты разрушили десятки домовладений, среди которых были и дома патрульных батальона Краматорска и Славянская.
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В результате террористической атаки два человека погибли, еще двое – получили ранения.
Россия на рассвете атаковала Краматорск / Фото Донецкой ОВА
Под завалами домов, в которые попали оккупанты, оказались люди / Фото Донецкой ОВА
Из-под завалов вытащили женщину и мужчину
Спасательная операция длилась несколько часов. На видео – экипаж Игоря Постащука, Евгения Волохи и Андрея Ворончихина, которые первыми прибыли на место и начали спасать людей.
Благодаря действиям полицейских, спасателей, парамедиков и соседей удалось вытащить из-под завалов женщину и мужчину.
На видео спасатели разбирают завалы и достают громко стонущую женщину.
Шокирующие кадры спасения людей в магазине: видео
Враг атаковал Донетчину: главное
- Россияне нанесли ракетный удар по Краматорску около 5 часов утра.
- В Краматорске полностью разрушены по меньшей мере 5 и повреждены два десятка частных домов, в Константиновке – два разрушены и повреждены 55. Кроме того, пострадал газопровод и электросети.
Последствия атаки врага / Фото Донецкой ОВА