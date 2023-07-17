Удару по ключовому символу Путіна: WSJ аналізує наслідки "атаки" на Кримський міст

Нічна атака на Кримський міст, яку, ймовірно, здійснила Україна, завдала шкоди ключовому символу правління Путіна і обмежила логістику Росії на Півдні України.

Про це пише The Wall Street Journal. Зазначають, що Київ офіційно не визнав причетність до інциденту.

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"Але прессекретар ГУР України заявив, що руйнування створять труднощі для російських військ, і процитував керівника головного управління розвідки Кирила Буданова, що "Кримський міст – конструкція зайва"", – йдеться у статті.

. Кримський міст є стратегічно важливим для Путіна, оскільки він з'єднує Краснодарський край Росії з Кримським півостровом, який був анексований Росією в України у 2014 році, що було засуджено міжнародним співтовариством.

Це важлива "артерія" для забезпечення Криму як щоденними потребами, так і постачанням для військових. За останні кілька місяців десятки російських військових конвоїв використовували міст, перевозячи транспортні засоби, бронетехніку та паливо,

– йдеться у статті.

Якщо російські військові перешкоджатимуть використанню мосту, його лінії постачання до сил на Півдні України стануть більш слабкими, особливо в контексті наступу Сил оборони на Південь до Херсонської області, на Північ від Криму.

Росія використовувала кримську залізницю для доставки вантажів військам у Херсоні, а кілька залізничних вузлів у Криму та Херсоні були атаковані українськими ракетами великої дальності.

Міст – символ окупації Криму

Кримський міст – є буквально символом російської окупації Криму, він був побудований за наказом Путіна та урочисто відкритий ним у 2018 році. Це ключова ланка для доставки військ, обладнання та припасів для сил вторгнення Москви в Україну.

Пропагандисти хвалилися, що Керченський міст здатний пропускати 40 000 автомобілів на день і перевозити 14 мільйонів пасажирів і 13 мільйонів тонн вантажів на рік. Тож, руйнування мосту стали "важким" ударом для Путіна та його режиму.

Якщо пошкодження мосту – це наслідки атаки ЗСУ, це уже друга "диверсія" на мосту. І це сталося після спроби державного перевороту, здійсненої групою найманців Вагнера минулого місяця на тлі повідомлень про те, що старші польові командири усуваються зі своїх постів в Україні,

– додають аналітики.

Очевидно, Путіну складно витримувати таку кількість "ударів" по колись "непохитному" авторитету "лідера".