Серед загиблих в Одесі – поліцейський і медик, серед поранених – дитина

Росія обстріляла балістикою житловий район Одеси. Окупанти вбили біля десятка людей, велика кількість зазнали поранення.

Вдень ворог вдарив ракетами по Одесі. У мережі поширили жахливі кадри з місця прильоту. На них – охоплені вогнем житлові будинки, а також мертві люди прямо посеред дороги, передає 24 Канал.

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Що відомо про жертви в Одесі

Очільник ОВА Олег Кіпер в ефірі телемарафону зазначив, що попередньо, внаслідок російської російської атаки 8 людей загинуло, ще близько 40 постраждали.

Серед загиблих – медики, поліцейські, звичайні цивільні люди.

Поранено 39 людей, зокрема 4 дитини віком 7, 10 та двоє 11 років. Діти у стані середньої ступеню важкості шпиталізовані. Також у лікарнях 30 дорослих, з них троє у вкрай важкому стані.

Працюють всі відповідні екстрені служби, надається допомога. Правоохоронці фіксують наслідки чергового терористичного акту росіян проти цивільного населення Одещини.

З'явилася реакція президента Зеленського. Глава держави заявив, що подібні атаки Росії є показовими. Путін показує світові, що його цікавить лише війна.