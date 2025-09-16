Росія свідомо атакувала Польщу своїми безпілотниками. При цьому реакція Заходу спершу була дійсно стриманою та обережною.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів експерт Українсько-польської медіаплатформи Анатолій Курносов. За його словами, до реакції країн НАТО на російські безпілотники в Польщі було багато питань.

Якою була реакція НАТО на російські безпілотники?

Як наголосив Курносов, поляки були особливо розчаровані реакцією Сполучених Штатів на атаку російських безпілотників. Багато тамтешніх жителів розраховували на міцні особисті стосунки між Дональдом Трампом та чинним президентом Каролем Навроцьким та колишнім Анджеєм Дудою.

Утім, президент США спершу навіть припустив, що це могла бути помилка. Це розчарувало поляків.

Поляки хотіли більшого. З іншого боку, не все так сумно з боку європейських партнерів. Реакція поступово ставала більш рішучою. Макрон заявив, що направить додаткові літаки до Польщі. А Нідерланди надішлють дві системи Patriot,

– сказав Курносов.

Російська атака по Польщі: коротко