Удар по Інституту зв'язку у Полтаві: все, що відомо про трагедію 3 вересня

Росія вдень 3 вересня вдарила щонайменше двома балістичними ракетами по Полтаві. Було влучання по території Інституту зв’язку та сусідньої лікарні.

Повідомляється про десятки загиблих та майже дві сотні поранених. Все, що відомо про трагедію у Полтаві, передає 24 Канал.

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Влучання у навчальний заклад у Полтаві

Близько 09:10 3 вересня у Полтаві пролунали вибухи. Повітряну тривогу в регіоні оголосили за 2-3 хвилини до вибухів.

Після опівдня у Міноборони України повідомили, що ворог завдав удару по навчальному закладу двома балістичними ракетами. В оборонному відомстві зазначили, що часовий проміжок між тривогою і прильотом був настільки коротким, що застав людей в момент евакуації до бомбосховища.

Пізніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що ворог поцілив по військовому Інституту зв'язку у Полтаві та сусідній лікарні. Була зруйнована одна з будівель навчального закладу, під завалами опинилися люди.

Поблизу місця влучання розташований житловий масив. У багатоповерхівках ударною хвилею вибило скління, пошкоджено фасади. Вже зафіксовано під сотню заяв про пошкоджене майно.

Що відомо про жертв та постраждалих

Глава МВС Ігор Клименко розповів, що завдяки злагодженій роботі рятувальників та медиків вдалося врятувати 25 осіб, з яких 11 деблоковано з-під завалів.

Рятувальні служби з урахуванням безпекової складової працюватимуть, доки не переконаємося, що деблокували з-під завалів усіх,

– зазначив він.

Зеленський у зверненні повідомив, що внаслідок російського удару по Полтаві загинула щонайменше 41 людина, більш ніж 180 людей поранені.

Реакція на трагедію у Полтаві

Володимир Зеленський повідомив, що доручив провести повне та оперативне розслідування всіх обставин того, що сталося.

Обов’язково російська на**лоч відповість за цей удар. І ми знову й знову кажемо всім у світі, хто має силу, щоб зупинити цей терор: системи ППО та ракети до них потрібні в Україні, а не десь на складі. Далекобійні удари, які можуть захистити від російського терору, необхідні зараз, а не колись потім. Кожен день зволікання – це, на жаль, загибель людей,

– сказав Зеленський

Голова Полтавської ОВА Філіп Пронін повідомив, що у регіоні від 4 вересня оголошена триденна жалоба.

"Полтава. Це черговий, системний злочин росіян. Трагедія. Співчуття рідним та близьким загиблих", – написав голова ОП Андрій Єрмак.

Омбудсмен Дмитро Лубінець зазначив, що атака на Полтаву – це черговий доказ того, що ворог не має ні честі, ні совісті. Він не зупиниться ні перед чим, аби посіяти страх та страждання. За словами Уповноваженого з прав людини, світ повинен побачити і засудити ці варварські дії. Полтава, як і вся Україна, ніколи не пробачить цього терору.