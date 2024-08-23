"Конро Трейдер" пішов на дно: якими будуть наслідки знищення порома в порту "Кавказ" для Росії

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22 серпня в російському порту "Кавказ" в Краснодарському краї прогриміли вибухи, після чого зайнявся пором "Конро Трейдер". За попередніми даними, на поромі було 30 цистерн з пальним, яке росіяни планували перевезти в тимчасово окупований Крим.

Це була далеко не перша атака на порт "Кавказ" Силами оборони, проте цього разу вдалося знищити доволі важливу ціль – уже й самі російські пропагандисти ниють, що, мовляв, цей удар створить серйозні логістичні проблеми для країни-терористки та для її військ на Півдні України.

23 серпня речник Військово-морський сил України Дмитро Плетенчук підтвердив знищення судна "Конро Трейдер". Яку роль цей пором відігравав у війні проти України та якими будуть наслідки його знищення – розбирався 24 Канал.

Цікаво У ВМС підтвердили знищення російського порома "Конро Трейдер" у порту "Кавказ"

Останній залізничний пором росіян

Порт "Кавказ" після спорудження росіянами Кримського мосту все більше втрачав свою роль та необхідність, а у 2020 році взагалі тимчасово призупинив роботу. Усе змінилося в жовтні 2022 року, коли вперше було пошкоджено міст. Зокрема тоді постраждало і залізничне полотно, тому росіяни знову вирішили використовувати пороми порту "Кавказ".

Як і до будівництва мосту, так і після перших вибухів на ньому, "Кавказ" був основою російської логістики – єдиний шлях для перевезення до тимчасово окупованого Криму техніки, пального, озброєння та іншого забезпечення для окупантів. Зокрема найважливішу роль у цьому відігравали три залізничні пороми, які були в порту:

"Авангард";

"Слов'янин";

"Конро Трейдер".



Вид з Криму на пожежу в порту "Кавказ" після влучання в пором 22 серпня 2024 року / Фото "Кримського вітру"

Уперше серйозно російським поромам дісталося 29 травня 2024 року. Тоді Сили оборони атакували два пороми – "Авангард" та "Конро Трейдер". Останній зазнав не надто серйозних пошкоджень, чого не скажеш про "Авангард".

Пором отримав пробоїну у машинному відділені та повністю втратив плавучість. І тільки на підготовку до буксирування судна на Керченський судноремонтний завод пішло три тижні.



Пором "Авангард" зараз на тривалому ремонті / Фото росЗМІ

Водночас "Конро Трейдер" відбувся легшими пошкодженнями, адже після атаки його теж вивели на ремонт і в серпні повернули в стрій.

23 липня 2024 року суттєвих пошкоджень внаслідок удару Сил оборони зазнав і пором "Слов'янин". На момент удару це був останній російський залізничний паром у порту, проте згодом з ремонту повернули "Конро Трейдер" і до 22 серпня він залишався єдиним способом перевезень залізничних вагонів з необхідним забезпеченням для окупаційної армії.

Чим ударили по цьому порому – українська сторона не уточнює. Тільки у ВМС зазначили, що операція відбувалася у співпраці з іншими підрозділами. За деякими даними, пором уразили ракетою "Нептун" – такою ж, яка колись потопила крейсер "Москва".



Пором "Слов'янин" / Фото росЗМІ

Характеристики "Конро Трейдера"

Двопалубний паром "Конро Трейдер" збудували ще в 1978 році. Судно до потоплення Силами оборони України мало наступні характеристики:

водотоннажність – 6 928 тонн;

валова місткість – 6 051 тонна;

чиста місткість – 1 199 тонн;

дедвейт (максимальна вага вантажу) – 4 532 тонни;



Пором "Конро Трейдер" до потоплення / Фото росЗМІ

габаритна довжина – 109,04 метра;

розрахункова довжина – 99,44 метра;

габаритна ширина – 21,57 метра;

розрахункова ширина – 18 метрів;

висота борту – 7,7 метра;

швидкість – 10 вузлів (18,5 кілометра на годину);

запас палива – 230 тонн;

водяний баласт – 1 682 тонни;

двигуни – 2 потужністю по 2 600 кінських сил кожен;

кількість лопатей – 3.

Систематичне знекровлення російської армії

Україна регулярно уражає законні цілі на території Росії, зокрема ті, котрі стосуються паливної промисловості. Фактично пальне є "кров'ю" російської техніки, тому систематичні удари по місцях його виробництва, зберігання та перевезення є знекровленням російської армії.

Наприклад, у Ростовській області уже п'ятий день палають резервуари з пальним після успішного удару Сил оборони. Крім того, цього року були уражені низки нафтопереробних заводів, що зменшує можливості росіян виробляти пальне.

Проте можливості все ж залишаються, тому Україна працює також над знищенням ворожої логістики. На момент удару по порому "Конро Трейдер" на його борту було 30 залізничних цистерн з пальним – саме вони стали причиною потужної пожежі, унаслідок якої пором затонув і зараз блокує роботу порту "Кавказ".

Уже самі пропагандисти бідкаються, що "Конро Трейдер" до вчорашнього дня був єдиним залізничним поромом, котрим можна було доставляти необхідну техніку, озброєння і продовольство в тимчасово окупований Крим, а звідти – на Херсонщину та Запоріжжя. І поки "Авангард" та "Слов'янин" на ремонті – у росіян більше немає залізничних поромів.

Як горів "Конро Трейдер": дивіться відео

Проте залишаються автомобільні – "Лаврентій", "Панагія", "Марія", "Керченський-2" та "Єйск". Проте у порівнянні з залізничними, ними не можна перевозити такий же обсяг зброї чи пального. Відповідно, для росіян є загроза дефіциту палива.

Окрім самого порому також були пошкоджені менші човни поруч з ним і залізничне полотно, котре вело до порому.

Наслідок удару по порту "Кавказ" / Знімки "Схеми"

До слова, після удару по порому 22 серпня, росіяни намагалися заспокоїти мешканців тимчасово окупованого Криму, мовляв, дефіциту не буде. Однак це не спрацювало і на заправках півострова вишикувалися черги.



Черги на АЗС в окупованій Керчі 22 серпня 2024 року / Фото "Кримського вітру"

На тлі цих подій російські так звані воєнкори закликають окупантів на Херсонщині та Запоріжжі економити пальне, оскільки невідомо, чи може Росія знайти вихід для налагодження постачання у тих же об'ємах, що і раніше.



Росіяни ниють через удар по порому / Скриншот

Кримський міст повертається?

У росіян зараз варіантів для відновлення постачання пального та озброєння до тимчасово окупованого Криму не так багато: експрес-ремонт "Авангарду" і "Слов'янина" або ж перевезення через Кримський міст.

Чи вийде відремонтувати пороми так швидко? "Слов'янин" в Азовському морі досі чекає на ремонт, а "Авангард" ледве відбуксирували, тому про повернення в найближчі тижні чи навіть місяці не йдеться, а автомобільні переправи не зможуть в повному обсязі замінити втрачені пороми.

Тому залишається залізниця на Кримському мосту, котру ще з часів першої атаки 8 жовтня 2022 року росіяни старалися не використовувати для перевезення військових вантажів через побоювання наступних ударів. Але тут ситуація виходить максимально несприятливою для окупантів.

Річ у тім, що порт "Кавказ" розташований неподалік від Кримського мосту і відстань між ними становить трохи більш як 12 кілометрів. Систематичні удари Сил оборони по порту є чітким сигналом, що Кримський міст уже в зоні ураження й коли буде потрібно – він буде знищений.

Що цікаво, бо останні кілька місяців українські посадовці відзначали, що міст більше не використовують для військових вантажів. Тому пріоритетнішим було знищення поромних переправ. Та це не означає, що Кримський міст відсутній у списку на знищення.



Відстань між портом "Кавказ" і Кримським мостом / Скриншот

Видання The Telegraph прогнозує, що найближчим часом Кримський міст буде знищено. І росіяни самі усвідомлюють загрози, котрі нависають над цією приреченою спорудою, тому всіляко намагаються захистити її.

Цікаво, що росіяни почали будівництво дивної конструкції паралельно Кримському мосту. Що це таке – поки достеменно не зрозуміло. Речник ВМС Дмитро Плетенчук зазначив, що це може бути "ще один міст", проте нова конструкція не є такою фундаментальною. Також серед варіантів – додатковий захист для мосту. Однак чим ця конструкція може допомогти – це поки загадка.

Росіяни будують дивну конструкцію біля мосту / Фото "Кримського вітру"

Миттєвого ефекту чекати не варто, але перспектива є

Зараз росіяни мають низку проблем і вже навіть сам Путін визнає, що в Росії криза у війні. Зараз росіяни намагаються наступати на Донеччині, але натомість не можуть захистити свою Курську область. Аеродроми, НПЗ і нафтобази, заводи військово-промислового комплексу, системи ППО, флот та порти – під постійними ударами Сил оборони.

Звісно ж, миттєвого ефекту можна не помітити. Наприклад, у росіян зараз є небагато часу для того, аби вигадати способи забезпечення військ на Півдні України пальним, адже раніше доставлених цистерн ще на кілька днів може вистачити. З іншого ж боку – Херсонщина і Запоріжжя не є ділянками активних боїв, що спрощує ворогу завдання. Щонайменше поки що, бо росіяни періодично бідкаються, що начебто готується наступ ЗСУ, якого вони вже бояться.

Так чи інакше, Україна проводить систематичну роботу зі знищення можливостей росіян вести війну проти нашої країни. У 2008 році своє вторгнення в Грузію Москва назвала "примусом до миру". Але у Кремлі ніколи б подумати не могли, що таку гру зіграють з ними та робитимуть все, аби поставити в те становище, в якому продовжувати війну стане неможливим.