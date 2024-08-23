"Конро Трейдер" пошел на дно: какими будут последствия уничтожения парома в порту "Кавказ" для России

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22 августа в российском порту "Кавказ" в Краснодарском крае прогремели взрывы, после чего загорелся паром "Конро Трейдер". По предварительным данным, на пароме было 30 цистерн с горючим, которое россияне планировали перевезти во временно оккупированный Крым.

Это была далеко не первая атака на порт "Кавказ" Силами обороны, однако на этот раз удалось уничтожить довольно важную цель – уже и сами российские пропагандисты ноют, что якобы этот удар создаст серьезные логистические проблемы для страны-террориста и для ее войск на Юге Украины.

23 августа спикер Военно-морской сил Украины Дмитрий Плетенчук подтвердил уничтожение судна "Конро Трейдер". Какую роль этот паром играл в войне против Украины и какими будут последствия его уничтожения – разбирался 24 Канал.

Интересно В ВМС подтвердили уничтожение российского парома "Конро Трейдер" в порту "Кавказ"

Последний железнодорожный паром россиян

Порт "Кавказ" после сооружения россиянами Крымского моста все больше терял свою роль и необходимость, а в 2020 году вообще временно приостановил работу. Все изменилось в октябре 2022 года, когда впервые был поврежден мост. В частности тогда пострадало и железнодорожное полотно, поэтому россияне снова решили использовать паромы порта "Кавказ".

Как и до строительства моста, так и после первых взрывов на нем, "Кавказ" был основой российской логистики – единственный путь для перевозки во временно оккупированный Крым техники, горючего, вооружения и другого обеспечения для оккупантов. В частности самую важную роль в этом играли три железнодорожных парома, которые были в порту:

"Авангард";

"Славянин";

"Конро Трейдер".



Вид из Крыма на пожар в порту "Кавказ" после попадания в паром 22 августа 2024 года / Фото "Крымского ветра"

Впервые серьезно российским паромам досталось 29 мая 2024 года. Тогда Силы обороны атаковали два парома – "Авангард" и "Конро Трейдер". Последний получил не слишком серьезные повреждения, чего не скажешь об "Авангарде".

Паром получил пробоину в машинном отделении и полностью потерял плавучесть. И только на подготовку к буксировке судна на Керченский судоремонтный завод ушло три недели.



Паром "Авангард" сейчас на длительном ремонте / Фото росСМИ

В то же время "Конро Трейдер" отделался более легкими повреждениями, ведь после атаки его тоже вывели на ремонт и в августе вернули в строй.

23 июля 2024 года существенные повреждения в результате удара Сил обороны получил и паром "Славянин". На момент удара это был последний российский железнодорожный паром в порту, однако впоследствии из ремонта вернули "Конро Трейдер" и до 22 августа он оставался единственным способом перевозок железнодорожных вагонов с необходимым обеспечением для оккупационной армии.

Чем ударили по этому парому – украинская сторона не уточняет. Только в ВМС отметили, что операция проходила в сотрудничестве с другими подразделениями. По некоторым данным, паром поразили ракетой "Нептун" – такой же, которая когда-то потопила крейсер "Москва".



Паром "Славянин" / Фото росСМИ

Характеристики "Конро Трейдера"

Двухпалубный паром "Конро Трейдер" построили еще в 1978 году. Судно до потопления Силами обороны Украины имело следующие характеристики:

водоизмещение – 6 928 тонн;

валовая вместимость – 6 051 тонна;

чистая вместимость – 1 199 тонн;

дедвейт (максимальный вес груза) – 4 532 тонны;



Паром "Конро Трейдер" до потопления / Фото росСМИ

габаритная длина – 109,04 метра;

расчетная длина – 99,44 метра;

габаритная ширина – 21,57 метра;

расчетная ширина – 18 метров;

высота борта – 7,7 метра;

скорость – 10 узлов (18,5 километра в час);

запас топлива – 230 тонн;

водяной балласт – 1 682 тонны;

двигатели – 2 мощностью по 2 600 лошадиных сил каждый;

количество лопастей – 3.

Систематическое обескровливание российской армии

Украина регулярно поражает законные цели на территории России, в частности те, которые касаются топливной промышленности. Фактически топливо является "кровью" российской техники, поэтому систематические удары по местам его производства, хранения и перевозки являются обескровливанием российской армии.

Например, в Ростовской области уже пятый день горят резервуары с горючим после успешного удара Сил обороны. Кроме того, этого года были поражены ряд нефтеперерабатывающих заводов, что уменьшает возможности россиян производить топливо.

Однако возможности все же остаются, поэтому Украина работает также над уничтожением вражеской логистики. На момент удара по парому "Конро Трейдер" на его борту было 30 железнодорожных цистерн с горючим – именно они стали причиной мощного пожара, в результате которого паром затонул и сейчас блокирует работу порта "Кавказ".

Уже сами пропагандисты жалуются, что "Конро Трейдер" до вчерашнего дня был единственным железнодорожным паромом, которым можно было доставлять необходимую технику, вооружение и продовольствие во временно оккупированный Крым, а оттуда – на Херсонщину и Запорожье. И пока "Авангард" и "Славянин" на ремонте – у россиян больше нет железнодорожных паромов.

Как горел "Конро Трейдер": смотрите видео

Однако остаются автомобильные – "Лаврентий", "Панагия", "Мария", "Керченский-2" и "Ейск". Однако по сравнению с железнодорожными, ими нельзя перевозить такой же объем оружия или горючего. Соответственно, для россиян есть угроза дефицита топлива.

Последствия удара по порту "Кавказ" / Снимки "Схем"

К слову, после удара по парому 22 августа, россияне пытались успокоить жителей временно оккупированного Крыма, мол, дефицита не будет. Однако это не сработало и на заправках полуострова выстроились очереди.



Очереди на АЗС в оккупированном Керчи 22 августа 2024 года / Фото "Крымского ветра"

На фоне этих событий российские так называемые военкоры призывают оккупантов на Херсонщине и Запорожье экономить топливо, поскольку неизвестно, может ли Россия найти выход для налаживания поставок в тех же объемах, что и раньше.



Россияне ноют из-за удара по парому / Скриншот

Крымский мост возвращается?

У россиян сейчас вариантов для возобновления поставок горючего и вооружения во временно оккупированный Крым не так много: экспресс-ремонт "Авангарда" и "Славянина" или же перевозки через Крымский мост.

Получится ли отремонтировать паромы так быстро? "Славянин" в Азовском море до сих пор ждет ремонта, а "Авангард" еле отбуксировали, поэтому о возвращении в ближайшие недели или даже месяцы речь не идет, а автомобильные переправы не смогут в полном объеме заменить утраченные паромы.

Поэтому остается железная дорога на Крымском мосту, которую еще со времен первой атаки 8 октября 2022 года россияне старались не использовать для перевозки военных грузов из-за опасений следующих ударов. Но здесь ситуация получается максимально неблагоприятной для оккупантов.

Дело в том, что порт "Кавказ" расположен неподалеку от Крымского моста и расстояние между ними составляет чуть более 12 километров. Систематические удары Сил обороны по порту являются четким сигналом, что Крымский мост уже в зоне поражения и когда потребуется – он будет уничтожен.

Что интересно, потому что последние несколько месяцев украинские чиновники отмечали, что мост больше не используют для военных грузов. Поэтому приоритетным было уничтожение паромных переправ. Но это не означает, что Крымский мост отсутствует в списке на уничтожение.



Расстояние между портом "Кавказ" и Крымским мостом / Скриншот

Издание The Telegraph прогнозирует, что в ближайшее время Крымский мост будет уничтожен. И россияне сами осознают угрозы, которые нависают над этим обреченным сооружением, поэтому всячески пытаются защитить его.

Интересно, что россияне начали строительство странной конструкции параллельно Крымскому мосту. Что это такое – пока точно не понятно. Представитель ВМС Дмитрий Плетенчук отметил, что это может быть "еще один мост", однако новая конструкция не является такой фундаментальной. Также среди вариантов – дополнительная защита для моста. Однако чем эта конструкция может помочь – это пока загадка.

Россияне строят странную конструкцию возле моста / Фото "Крымского ветра"

Мгновенного эффекта ждать не стоит, но перспектива есть

Сейчас россияне имеют ряд проблем и уже даже сам Путин признает, что в России кризис в войне. Сейчас россияне пытаются наступать в Донецкой области, но в то же время не могут защитить свою Курскую область. Аэродромы, НПЗ и нефтебазы, заводы военно-промышленного комплекса, системы ПВО, флот и порты – под постоянными ударами Сил обороны.

Конечно же, мгновенного эффекта можно не заметить. Например, у россиян сейчас есть немного времени для того, чтобы придумать способы обеспечения войск на Юге Украины топливом, ведь ранее доставленных цистерн еще на несколько дней может хватить. С другой же стороны – Херсонщина и Запорожье не являются участками активных боев, что упрощает врагу задачу. По крайней мере пока что, потому что россияне периодически жалуются, что вроде бы готовится наступление ВСУ, которого они уже боятся.

Так или иначе, Украина проводит систематическую работу по уничтожению возможностей россиян вести войну против нашей страны. В 2008 году свое вторжение в Грузию Москва назвала "принуждением к миру". Но в Кремле никогда бы подумать не могли, что такую игру сыграют с ними и будут делать все, чтобы поставить в то положение, в котором продолжать войну станет невозможным.