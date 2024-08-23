В ВМС Украины официально подтвердили уничтожение важной цели в порту Краснодарского края.

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Служил для нужд войны

По словам спикера ВМС Дмитрия Плетенчука, этот паром был одной из важных цепей российской военной логистики. Он служил обеспечению оккупационных сил. Прежде всего, горюче-смазочными материалами, но, кроме того, он перевозил, конечно, и вооружение.

Чем именно ударили по "Конро Трейдеру" спикер ВМС не уточнил.

Впрочем, ранее в СМИ было предположено, что судно атаковала украинская ракета. Предварительно это могла быть знаменитая ракета "Нептун", которая в свое время потопила крейсер "Москва".

Напомним, что 22 августа днем ​​в России заявили об атаке на железнодорожный паром в порту "Кавказ". Там раздавались взрывы. Впоследствии оперштаб Краснодарского края сообщил, что судно пошло ко дну. Итого 30-ю цистернами с топливом.