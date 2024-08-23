Как сообщают источники 24 Канала в украинской разведке, видео от ГУР было снова продемонстрировано в прайм-тайм телеканалов "Первоуральск ТВ", "Евразия 360", "Евразия", "Первый канал" и других. Как отмечается, часть атакованных каналов входят в медиа-холдинг тамошнего олигарха Андрея Комарова.

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Напомним, что накануне, после первой атаки украинских хакеров первой атаки украинских хакеров, ведущие пораженных телеканалов заявили о "несанкционированном доступе к эфиру" и "информационной провокации", заверив, что подобное больше не повторится.

Однако почти сразу в эфире упомянутых телеканалов снова появился "видеопривет" от Главного управления разведки Минобороны Украины.

Российские специалисты по кибербезопасности еще раз пытались исправить ситуацию, однако в результате их действий снова была прекращена трансляция сразу нескольких российских телеканалов, в частности "Евразия 360", "Евразия Первый канал", "Первоуральск ТВ", "Луганск 24", "Первый республиканский", "СпБ", "Оплот", ТВ-3 и "Первый российский".

Поэтому ряд телеканалов были вынуждены прекратить собственное вещание на длительное время с момента совершения атаки.

Что показали россиянам в эфире: смотрите видео