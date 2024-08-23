Як повідомляють джерела 24 Каналу в українській розвідці, відео від ГУР було знову продемонстровано у прайм-тайм телеканалів "Пєрвоуральськ ТВ", "Євразія 360", "Євразія", "Пєрвий канал" та інших.

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Росіян знову позбавили "дози" пропаганди

Як зазначається, частина атакованих каналів входять до медіа-холдингу тамтешнього олігарха Андрія Комарова.

Що показали росіянам в ефірі: дивіться відео

Нагадаємо, що напередодні, після першої атаки українських хакерів, ведучі уражених телеканалів заявили про "несанкціонований доступ до ефіру" та "інформаційну провокацію", запевнивши, що подібне більше не повториться.

Проте майже відразу в ефірі згаданих телеканалів знову зʼявився "відеопривіт" від Головного управління розвідки Міноборони України.

Російські фахівці з кібербезпеки ще раз намагалися виправити ситуацію, однак внаслідок їхніх дій знову було припинено трансляцію відразу кількох російських телеканалів, зокрема "Євразія 360", "Євразія Пєрвий канал", "Пєрвоуральськ ТВ", "Луганськ 24", "Пєрвий республіканскій", "СпБ", "Оплот", ТВ-3 та "Пєрвий російській".

Відтак низка телеканалів були змушені припинити власне мовлення на тривалий час з моменту здійснення атаки.