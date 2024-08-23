У ВМС України офіційно підтвердили знищення важливої цілі у порту Краснодарського краю.

Дивіться також "Можемо повторити": ГУР знову атакувало російські телеканали

Служив для потреб війни

За словами речника ВМС Дмитра Плетенчука, цей пором був одним із важливих ланцюгів російської військової логістики. Він слугував для забезпечення окупаційних сил. Передусім, паливно-мастильними матеріалами, але, окрім того, він перевозив, звісно, і озброєння.

Чим саме вдарили по "Конро Трейдеру" речник ВМС не уточнив.

Втім, раніше у ЗМІ припустили, що судно атакувала українська ракета. Попередньо, це могла бути славнозвісна ракета "Нептун", яка у свій час потопила крейсер "Москва".

Нагадаємо, що 22 серпня вдень у Росії заявили про атаку на залізничний пором у порту "Кавказ". Там лунали вибухи. Згодом оперштаб Краснодарського краю повідомив, що судно пішло на дно. Разом 30-ма цистернами з паливом.