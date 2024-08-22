Источники издания в командовании Сил обороны Украины сообщили, что атака была проведена Военно-морскими силами ВСУ. Впрочем, официального подтверждения от Генерального штаба ВСУ на данный момент нет.

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Чем могли ударить по порту "Кавказ"

Украинские военные успешно атаковали российский паром "Конро Трейдер" в порту "Кавказ" на территории Краснодарского края России. По предварительной информации, удар нанесла ракета украинского производства, вероятно, "Нептун".

Источники издания в командовании Сил обороны Украины заявили, что атака была проведена Военно-морскими силами ВСУ.

OSINT-аналитики отмечают, что "Конро Трейдер" был единственным крупным паромом, который поддерживал транспортное сообщение между Керчью и Россией.

Заметим, что официальной информации относительно удара от Генштаба ВСУ пока не поступало.

Напомним, что по словам россиян, на пароме "Кондро трейдер" в порту "Кавказ" в момент удара было 30 цистерн с топливом. В результате удара в порту вспыхнул мощный пожар, которому присвоили 3 ранг опасности из 5.