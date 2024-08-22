Вероятно, был поражен паром "Акватрейдер", который был загружен железнодорожными цистернами с топливом. О том, где расположен порт "Кавказ" – показывает на карте 24 Канал.

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Где на карте порт "Кавказ"

Порт "Кавказ" расположен на юго-западе России, на побережье Черного моря, в районе Новороссийска. Это один из основных портов для обработки грузов, проходящих через Кавказский регион.

Порт играет важную роль в морской торговле и имеет развитую инфраструктуру для обработки различных типов грузов, включая нефтепродукты, грузы общего назначения и контейнерные грузы.

На территории порта расположены автомобильный паром, соединяющий Краснодарский край с Крымом, нефтебаза и железнодорожная станция.

Сейчас порт стал важной частью логистических маршрутов российских военных. Паромные переправы больше не используются для перевозки пассажиров, а служат для транспортировки техники, военных и поддержки оккупантов в Крыму.

Заметим, что порт находится в 5 километрах от Крыма и в 10 километрах от Крымского моста.

Где расположен порт "Кавказ": смотрите на карте