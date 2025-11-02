Уражено глибоководний причал, виникла пожежа: у мережі показали момент удару по порту в Туапсе

Безпілотники у ніч на неділю, 2 листопада, атакувало місто Туапсе, розташоване на півдні Росії, в Краснодарському краї. Під удар дрона міг потрапити порт противника на узбережжі Чорного моря.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Astra" та "КіберБорошно".

Що відомо про влучання у порт?

У мережі повідомляють, що дрони уразили Туапсинський морський нафтовий термінал "Роснєфті".

За попередньою інформацією, внаслідок атаки спалахнув глибоководний причальний комплекс ТОВ "РН-Морський термінал Туапсе" (причали № 1А та № 1Б), він є "нафтопірсом" Туапсинського НПЗ біля берега.

Зазначається, що цей причал був введений в експлуатацію у 2013 році, з можливістю перевалки до приблизно 7 мільйонів тонн на рік, приймати судна довжиною до 250 метрів та осадкою до 15 метрів.

Довідково. Пряма відстань від Туапсе до найближчої точки узбережжя України, наприклад в районі Керчі, становить близько 252 кілометри. До Харкова напрямку від цього міста орієнтовно понад 1100 кілометрів.

Зазначимо, що незадовго до цього місцеві повідомляли про велику кількість вибухів. Пізніше оперативний штаб регіону підтвердив атаку і заявив, що "пошкоджено портову інфраструктуру з подальшим загорянням".

