У Туапсе під удар потрапив танкер, який, ймовірно, входить до тіньового флоту Росії, — ЗМІ

В ніч на 2 листопада безпілотники атакували місто Туапсе Краснодарського краю Росії. Внаслідок удару було уражено танкер, який може бути частиною тіньового флоту Росії.

Які наслідки атаки в Туапсе?

У Туапсе внаслідок атаки спалахнули причали "Роснефти" для навантаження нафтопродуктів. Ураження підтверджують також супутникові знімки.

Можливо, горить і танкер,

– йдеться в повідомленні.

За даними моніторингової групи, влучання сталося в центральну вантажну естакаду, що є основним вузлом перевалки нафти й темних нафтопродуктів між береговими ємностями термінала та танкерами.

Зазначається також, що два дні тому причали нафтового термінала в Туапсе були порожні.

Під ударом були причали нафтового термінала / Фото: "Кримський вітер"

Як повідомляє "Кримський вітер", в порту Туапсе біля нафтового термінала, ймовірно, було уражено ліберійський танкер.

Судно CHAI (IMO 9275402, MMSI 636012196) під прапором Ліберії перебуває в порту Туапсе з 28 жовтня, періодично вмикаючи та вимикаючи транспондер і переміщуючись в акваторії. Відомо, що цієї ночі танкер був пришвартований біля нафтового термінала "Роснефти", який опинився під ударом.

Танкер CHAI, ймовірно, входить до тіньового флоту Росії,

– додали автори "Кримського вітру".

