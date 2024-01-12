Дуже чіткий сигнал: що для України означатиме протистояння в Червоному морі
У світі розгорнулось нове протистояння – між єменськими хуситами й коаліцією США, Великої Британії та союзників. Цей конфлікт може вплинути на російсько-українську війну.
Політтехнолог Борис Тизенгаузен сказав 24 Каналу, що для Києва виникає багато плюсів – як очевидних, так і не дуже. Передусім ідеться про загрозу Ірану, який насправді стоїть за атаками в Червоному морі.
До вашої уваги США та Британія завдали ударів по хуситах у Ємені: усе про гарячу ніч на Близькому Сході
Хусити, що становлять проксі Тегерана, перейшли межу, атакуючи й захоплюючи судна в Баб-ель-Мандебській протоці. Природно, коаліція не змогла це стерпіти.
Удар по хуситах – це дуже чіткий сигнал Ірану, що розмови вже давно завершились і наступного удару можуть завдати, наприклад, по іранських заводах у Сирії,
– зазначив Тизенгаузен.
Іран може згорнути активність
Якщо хусити не заспокояться, а, найімовірніше, так і буде, союзники завдадуть ще потужніших ударів по іранських складах зі зброєю. У такому разі може ослабнути не лише Тегеран, а і його партнери, як-от Росія, яка не отримає дрони та балістичні ракети для атак по Україні.
Натепер для Ірану загрозлива ситуація. Я думаю, що Іран зараз почне згортати активність,
– припустив Тизенгаузен.
Так, може ослабнути сучасна "вісь зла".
По єменських хуситах завдали удару: основне
- США, Велика Британія і союзники уразили понад 60 військових цілей у Ємені. По вузлах управління, складах боєприпасів, пускових системах, виробничих об'єктах і РЛС запустили понад 100 ракет.
- Члени коаліції із захисту судноплавства в Червоному морі зробили спільну заяву щодо атаки по військових об'єктах хуситів. Вони назвали її "колективною самообороною".
- Президент США Джо Байден заявив, що атака по хуситах є прямою відповіддю на напади хуситів у Червоному морі. Він наголосив, що за потреби без вагань вживатиме подальших заходів.