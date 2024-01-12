Дуже чіткий сигнал: що для України означатиме протистояння в Червоному морі

У світі розгорнулось нове протистояння – між єменськими хуситами й коаліцією США, Великої Британії та союзників. Цей конфлікт може вплинути на російсько-українську війну.

Політтехнолог Борис Тизенгаузен сказав 24 Каналу, що для Києва виникає багато плюсів – як очевидних, так і не дуже. Передусім ідеться про загрозу Ірану, який насправді стоїть за атаками в Червоному морі.

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Хусити, що становлять проксі Тегерана, перейшли межу, атакуючи й захоплюючи судна в Баб-ель-Мандебській протоці. Природно, коаліція не змогла це стерпіти.

Удар по хуситах – це дуже чіткий сигнал Ірану, що розмови вже давно завершились і наступного удару можуть завдати, наприклад, по іранських заводах у Сирії,

– зазначив Тизенгаузен.

Іран може згорнути активність

Якщо хусити не заспокояться, а, найімовірніше, так і буде, союзники завдадуть ще потужніших ударів по іранських складах зі зброєю. У такому разі може ослабнути не лише Тегеран, а і його партнери, як-от Росія, яка не отримає дрони та балістичні ракети для атак по Україні.

Натепер для Ірану загрозлива ситуація. Я думаю, що Іран зараз почне згортати активність,

– припустив Тизенгаузен.

Так, може ослабнути сучасна "вісь зла".

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