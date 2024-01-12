Очень четкий сигнал: что для Украины будет означать противостояние в Красном море
В мире развернулось новое противостояние – между йеменскими хуситами и коалицией США, Великобритании и союзников. Этот конфликт может повлиять на российско-украинскую войну.
Политтехнолог Борис Тизенгаузен сказал 24 Каналу, что для Киева возникает много плюсов – как очевидных, так и не очень. Прежде всего, речь идет об угрозе Ирану, который на самом деле стоит за атаками в Красном море.
Вашему вниманию США и Британия нанесли удары по хуситам в Йемене: все о жаркой ночи на Ближнем Востоке
Хуситы, являющиеся прокси Тегерана, перешли границу, атакуя и захватывая суда в Баб-эль-Мандебском проливе. Естественно, коалиция не смогла этого стерпеть.
Удар по хуситам – это очень четкий сигнал Ирану, что разговоры уже давно завершились и следующий удар могут нанести, например, по иранским заводам в Сирии,
– отметил Тизенгаузен.
Иран может свернуть активность
Если хуситы не успокоятся, а, вероятнее всего, так и будет, союзники нанесут еще более мощные удары по иранским складам с оружием. В таком случае может ослабнуть не только Тегеран, но и его партнеры, такие как Россия, которая не получит дроны и баллистические ракеты для атак по Украине.
Теперь для Ирана угрожающая ситуация. Я думаю, что Иран сейчас начнет сворачивать активность,
– предположил Тизенгаузен.
Так, может ослабнуть современная "ось зла".
По йеменским хуситам нанесли удар: основное
- США, Великобритания и союзники поразили более 60 военных целей в Йемене. По узлам управления, складам боеприпасов, пусковым системам, производственным объектам и РЛС запустили более 100 ракет.
- Члены коалиции по защите судоходства в Красном море сделали совместное заявление об атаке по военным объектам хуситов. Они назвали ее "коллективной самообороной".
- Президент США Джо Байден заявил, что атака по хуситам является прямым ответом на нападения хуситов в Красном море. Он подчеркнул, что при необходимости без колебаний будет принимать дальнейшие меры.