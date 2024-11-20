Як знищити всі воєнні потужності на 300 кілометрів вглиб Росії: зведення від Світана

Україна вперше вдарила західними ракетами по воєнному об'єкту на території ворога. Reuters написали, що з восьми ракет, запущених по російському складу з боєприпасами, росіянам вдалося перехопити лише дві.

Остаточних наслідків влучань ще невідомо, але ЗСУ відпрацювали досить влучно. Як знищити якомога більше воєнних об'єктів окупантів біля фронту, в щоденному зведенні для 24 Каналу пояснив військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі та льотчик-інструктор Роман Світан.

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Перші удари ATACMS

В мережі з'явилося відео, як Україна імовірно, вперше б’є ракетами ATACMS по території Росії. Українська сторона ще не підтверджувала цього офіційно, Світан припустив, що чекають на результати влучань, супутникові знімки тощо.

Відомо, що був уражений склад з боєприпасами до артилерії, балістичними ракетами, зокрема і північнокорейськими.

Головне питання – скільки ракет нам загалом передадуть. Адже для знищення серйозного об'єкта, на кшталт складів з боєприпасами чи аеродромів, необхідно до десятка. Подібних цілей є близько 250 на території Росії, отже необхідно 2500 ракет, і вони є, справа лише за ухваленням рішення,

– зауважив військовий аналітик.

Він вважає, якщо Україна отримає необхідну кількість ракет найближчими тижнями, то зможе відмінусувати більшість воєнної потужності Росії на глибину 300 кілометрів від кордону.

Радіус ударів

Цікаво, що досі в ЗМІ подейкували, що дозвіл на удари по російській території західною зброєю стосується лише Курської області, однак знищений склад боєприпасів розташувався в Брянській.

Світан припустив, що, можливо, дозвіл був наданий через розташування на складі північнокорейських ракет, або й військових КНДР. Або ж обмежень по регіонах і зовсім не було. Остаточно це буде зрозуміло в найближчий тиждень після подальших атак.

Як діятиме ворог

Тепер перед росіянами постає питання – як вберегти свої склади від прильотів західних ракет. Військовий експерт розповів, що на перебазування стратегічних складів зі зброєю та боєприпасами у ворога може піти понад рік. Адже спочатку їх закопують, зрештою діставати їхній вміст не так легко, як наповнювати.

Світан припустив, що тепер ворог намагатиметься розосередити склади по лісах, полях, посадках, або ж розтягнути їх по лініях постачань.

Так звані склади колесах. До речі, ми працюємо так само, практично не маємо складів, БК постійно підвозяться. Росіяни, найімовірніше, також перейдуть на таку схему, але це затягне постачання боєприпасів на фронті,

– підкреслив льотчик-інструктор.

Україна може дозволити собі такий темп, адже має меншу кількість боєприпасів, які є більш точними, ніж у ворога. Натомість для росіян це значно ускладнить роботу на лінії бойового зіткнення.