Как уничтожить все военные мощности на 300 километров вглубь России: сводка от Свитана

Украина впервые ударила западными ракетами по военному объекту на территории врага. Reuters написали, что из восьми ракет, запущенных по российскому складу с боеприпасами, россиянам удалось перехватить только две.

Окончательных последствий попаданий еще неизвестно, но ВСУ отработали достаточно метко. Как уничтожить как можно больше военных объектов оккупантов в ежедневной сводке для 24 Канала объяснил военный эксперт, полковник ВСУ в запасе и летчик-инструктор Роман Свитан.

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Первые удары ATACMS

В сети появилось видео, как Украина предположительно, впервые бьет ракетами ATACMS по территории России. Украинская сторона еще не подтверждала этого официально, Свитан предположил, что ждут результаты попаданий, спутниковые снимки и тому подобное.

Известно, что был поражен склад с боеприпасами к артиллерии, баллистическими ракетами, в том числе и северокорейскими.

Главный вопрос – сколько ракет нам в целом передадут. Ведь для уничтожения серьезного объекта, вроде складов с боеприпасами или аэродромов, необходимо до десятка. Подобных целей есть около 250 на территории России, следовательно необходимо 2500 ракет, и они есть, дело только за принятием решения,

– отметил военный аналитик.

Он считает, если Украина получит необходимое количество ракет в ближайшие недели, то сможет отминусовать большинство военной мощи России на глубину 300 километров от границы.

Радиус ударов

Интересно, что до сих пор в СМИ поговаривали, что разрешение на удары по российской территории западным оружием касается лишь Курской области, однако уничтоженный склад боеприпасов расположился в Брянской.

Свитан предположил, что, возможно, разрешение было предоставлено из-за расположения на складе северокорейских ракет, или и военных КНР. Или же ограничений по регионам и вовсе не было. Окончательно это будет понятно в ближайшую неделю после дальнейших атак.

Как будет действовать враг

Теперь перед россиянами встает вопрос – как уберечь свои склады от прилетов западных ракет. Военный эксперт рассказал, что для перебазирования стратегических складов с оружием и боеприпасами у врага может уйти более года. Ведь сначала их закапывают, в конце концов доставать их содержимое не так легко, как наполнять.

Свитан предположил, что теперь враг будет пытаться рассредоточить склады по лесам, полям, посадках, или же растянуть их по линиям поставок.

Так называемые склады на колесах. Кстати, мы работаем так же, практически не имеем складов, БК постоянно подвозятся. Россияне, вероятнее всего, также перейдут на такую схему, но это затянет поставки боеприпасов на фронте,

– подчеркнул летчик-инструктор.

Украина может позволить себе такой темп, ведь имеет меньшее количество боеприпасов, которые являются более точными, чем у врага. Но для россиян это значительно усложнит работу на линии боевого соприкосновения.