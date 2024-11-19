США разрешили Украине использовать ракеты ATACMS для ударов по российским целям на территории, находящихся в пределах Курской области, где продолжается операция ВСУ. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на Reuters.

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Как ATACMS помогут Украине в обороне

Это решение было принято после длительных призывов Киева, которые продолжаются еще с начала войны, поскольку Украина не могла атаковать российские военные объекты внутри России из-за ограничений на использование оружия, поставленного США.

Аналитики отмечают, что хотя это решение может помочь Украине удержать важную стратегическую территорию, оно принято слишком поздно, чтобы изменить ход войны, поскольку с момента начала боевых действий Россия уже успела усилить свою оборону.

Как далеко ракеты ATACMS могут достичь России / Фото Института изучения войны

Обратите внимание! Однако, удары по российским военным базам могут существенно укрепить оборону Украины, в частности на Курском направлении, снизив воздушное давление на украинские силы. Прогнозы по эффективности этого шага неоднозначны, поскольку значительная часть российских авиационных сил уже выведена из досягаемости западных ракет.

Кроме того, остается вопрос о том, хватит ли количества ракет ATACMS в Украине для того, чтобы достичь существенных результатов на поле боя. Поддержка от других западных партнеров, таких как Великобритания и Франция, еще не была четко определена, в частности о предоставлении других типов оружия, что также может изменить баланс сил на фронте.

Несмотря на это, Россия уже заявила, что такие удары могут быть восприняты как эскалация конфликта и повод для более прямого участия США в боевых действиях. Кремль подчеркнул, что любое расширение использования западного оружия на российской территории может привести к новым международным последствиям и повышению напряженности между странами.