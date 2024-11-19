США дозволили Україні використовувати ракети ATACMS для ударів по російських цілях на території, що знаходяться у межах Курської області, де триває операція ЗСУ. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на Reuters.

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Як ATACMS допоможуть Україні в обороні

Це рішення було прийняте після тривалих закликів Києва, які тривають ще з початку війни, оскільки Україна не могла атакувати російські військові об’єкти всередині Росії через обмеження на використання зброї, поставленої США.

Аналітики зазначають, що хоча це рішення може допомогти Україні утримати важливу стратегічну територію, воно прийняте занадто пізно, щоб змінити хід війни, оскільки з моменту початку бойових дій Росія вже встигла посилити свою оборону.

Як далеко ракети ATACMS можуть досягти Росії / Фото Інституту вивчення війни

Зверніть увагу! Проте, удари по російських військових базах можуть суттєво зміцнити оборону України, зокрема на Курському напрямку, знизивши повітряний тиск на українські сили. Прогнози щодо ефективності цього кроку не однозначні, оскільки значна частина російських авіаційних сил вже виведена з досяжності західних ракет.

Крім того, залишається питання щодо того, чи вистачить кількості ракет ATACMS в України для того, щоб досягти суттєвих результатів на полі бою. Підтримка від інших західних партнерів, таких як Велика Британія та Франція, ще не була чітко визначена, зокрема щодо надання інших типів зброї, що також може змінити баланс сил на фронті.

Попри це, Росія вже заявила, що такі удари можуть бути сприйняті як ескалація конфлікту і привід для більш прямої участі США у бойових діях. Кремль наголосив, що будь-яке розширення використання західної зброї на російській території може призвести до нових міжнародних наслідків і підвищення напруженості між країнами.