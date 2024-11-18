Прессекретар Кремля Дмітрій Пєсков охарактеризував рішення Байдена щодо надання Україні ракет ATACMS для ударів по Росії як дії, що нібито сприяють загостренню напруженості війни. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Пєскова, якого цитують пропагандистські ЗМІ. Попри це саме Росія посилює ескалацію, яка полягає у щоденних атаках по цивільних об'єктах, залученні військ КНДР та отриманні збройної допомоги від цієї країни.

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Яка була реакція Кремля на дозвіл Україні використовувати ATACMS

За словами Пєскова, адміністрація президента США Джо Байдена, яка наближається до завершення своїх повноважень, має намір здійснити кроки, які, на його думку, будуть лише підсилювати конфлікт, додаючи "олії у вогонь".

Прессекретар Кремля вважає, що таке рішення є свідомою спробою розпалити ще більше напруження навколо війни, хоча офіційно це не було підтверджено до кінця.

Що відомо про надання Україні дозволу атакувати територію Росії