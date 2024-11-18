Офіційно США погодилися надати Україні ракети ATACMS для завдання ударів по території Росії. Це рішення стало значним поворотом у військовій стратегії Вашингтона, оскільки раніше адміністрація президента Байдена відмовлялася від цього кроку, побоюючись ескалації конфлікту. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на BBC.

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Чому Байден дав Україні ATACMS

Перед тим як президент Байден передасть владу Дональду Трампу, США дозволили використання ракет ATACMS для ударів по цілях всередині Росії.

Зверніть увагу! Раніше Україна вже використовувала ці ракети для атак на російські об’єкти на тимчасово окупованих територіях. Однак раніше американська сторона не дозволяла Україні застосовувати ATACMS для ударів по російських цілях. Це викликало обурення в Києві, яке розглядало це як обмеження на право самозахисту.

ATACMS, які США надасть Україні / Фото Getty Images

Ситуація змінилася після того, як стало відомо, що російські війська, разом з підрозділами КНДР, готуються до наступу в Курській області, яку Україна частково контролює.

Хоча використання ATACMS не стане миттєвим вирішенням війни, це рішення має символічне значення, підвищуючи витрати на війну для Росії. Американські ракети можуть допомогти ЗСУ зупиняти контрнаступи ворога та завдавати ударів по важливій інфраструктурі, а також військових об’єктах. Крім того, це може змінити моральний клімат на фронті та додати психологічного імпульсу для українських військ.

Як далеко можуть долетіти українські ракети / Фото BBC

Скільки ATACMS США надасть Україні

Проте виникають питання щодо кількості ракет, які США можуть надати, оскільки запаси обмежені. Україна може також використовувати ці ракети для атак на стратегічні об’єкти, зокрема на Керченський міст, який з’єднує Крим з Росією. Це рішення, ймовірно, дозволить Великій Британії та Франції надати Україні ракети Storm Shadow, які мають схожі можливості.

Водночас Кремль вже попередив про можливу ескалацію, якщо Захід дозволить Україні завдавати удари по російській території. Путін заявив, що це стане безпосереднім втручанням НАТО у війну, хоча раніше подібні "червоні лінії" були перетнуті, коли західні країни почали постачати Україні сучасні танки та літаки.

Порівняння артилерійських та ракетних діапазонів / Фото BBC

Цей крок від США також може стати важливим, з огляду на наближення інавгурації Дональда Трампа, який може змінити політику щодо допомоги Україні. Багато політиків в США висловлюють занепокоєння з приводу цього рішення, вважаючи, що воно підвищить ймовірність ескалації конфлікту, хоча інші вважають, що це необхідний крок, аби дати Україні більшу військову перевагу.