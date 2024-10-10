Дозвіл на удари далекобійною зброєю – справа окремих союзників, але юридично це можливо, – Рютте

Україна вже тривалий час намагається отримали дозвіл від партнерів на удари далекобійною зброєю вглиб Росії. Водночас Генсек НАТО вважає, що такий дозвіл – це рішення конкретних країн-союзників, які постачають зброю.

Він також зазначив, що з юридичної точки зору Україна має право використовувати цю зброю для ураження цілей, що становлять загрозу для країни. Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на слова Генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

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Чи може Україна отримати дозвіл на удари вглиб Росії

Насамперед це справа окремих союзників, вирішувати, як може бути використана зброя, яку вони постачають в Україну. Юридично це можливо, тому що юридично Україна має право використовувати свою зброю, якщо вона може вражати цілі в Росії, якщо ці цілі становлять загрозу для України. Але чи будуть це робити окремі союзники, зрештою, завжди залежить від них,

– заявив Генсек НАТО.

За словами Рютте, питання використання далекобійної зброї по цілях у Росії обговорювалося під час тристоронньої зустрічі з Володимиром Зеленським і прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Однак, він наголосив, що остаточне рішення залишається за конкретними союзниками. На запитання, чи підтримує він удари по цілях у Росії, Рютте зазначив, що юридично це дозволено.

"Юридично для цього є підстави. Але тепер ви запитуєте не лише про законність, а й пов'язуєте це з однією конкретною зброєю. І це не моя справа. Це, зрештою, справа окремих союзників", – пояснив свою позицію Рютте.