Разрешение на удары дальнобойным оружием – дело отдельных союзников, но юридически это возможно, – Рютте

Украина уже длительное время пытается получить разрешение от партнеров на удары дальнобойным оружием вглубь России. В то же время Генсек НАТО считает, что такое разрешение – это решение конкретных стран-союзников, которые поставляют оружие.

Он также отметил, что с юридической точки зрения Украина имеет право использовать это оружие для поражения целей, представляющих угрозу для страны. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на слова Генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

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Может ли Украина получить разрешение на удары вглубь России

Прежде всего это дело отдельных союзников, решать, как может быть использовано оружие, которое они поставляют в Украину. Юридически это возможно, потому что юридически Украина имеет право использовать свое оружие, если оно может поражать цели в России, если эти цели представляют угрозу для Украины. Но будут ли это делать отдельные союзники, в конце концов, всегда зависит от них,

– заявил Генсек НАТО.

По словам Рютте, вопрос использования дальнобойного оружия по целям в России обсуждался во время трехсторонней встречи с Владимиром Зеленским и премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Однако, он подчеркнул, что окончательное решение остается за конкретными союзниками. На вопрос, поддерживает ли он удары по целям в России, Рютте отметил, что юридически это разрешено.

"Юридически для этого есть основания. Но теперь вы спрашиваете не только о законности, но и связываете это с одним конкретным оружием. И это не мое дело. Это, в конце концов, дело отдельных союзников", – объяснил свою позицию Рютте.