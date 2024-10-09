Про це заявив Володимир Зеленський під час пресконференції за підсумками третього саміту "Україна – Південно-Східна Європа" та переговорів з прем'єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем, передає 24 Канал.

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За яких умов війна в Україні могла б і не початися

Володимир Зеленський заявив, що у питаннях гарантій безпеки наша держава розраховує тільки на наших партнерів і на ті 26 документів, які були підписані.

"Вдячний всім партнерам, з якими ми двосторонньо підписали ці угоди. Вони нам дуже допомагають, це і розвідка, і кібербезпека, і не тільки зброя, безумовно, яка є для нас пріоритетом. І це майбутнє щодо відбудови тощо", – сказав президент.

Він також зауважив, що наразі Україна має те, що має у плані гарантій безпеки. А саме двосторонні договори.

У нас, на жаль, немає членства в НАТО, інакше не було б війни у нас, це факт. Тому так, в Плані перемоги є пункти щодо нашого місця в НАТО і безпековому альянсі, в будь-якому випадку, вся ця тематика там є більш детальна ніж я можу говорити,

– сказав Зеленський.

До слова, президент України також наголошував, що ситуація на полі бою створює можливість завершити війну не пізніше 2025 року. Окрім цього, він сказав, що українська Формула миру буде готова в листопаді 2024 року.