Про це президент Володимир Зеленський заявив під час виступу на саміті "Україна – Південно-Східна Європа", передає 24 Канал.

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Що сказав Зеленський про можливість закінчити війну не пізніше 2025

Президент наголосив, що українська Формула миру буде готовою "з усіма умовами" в листопаді 2024 року. Також український лідер зазначив, що реальним кроком до миру буде запрошення України в НАТО.

У жовтні, листопаді та грудні ми маємо реальний шанс зрушити ситуацію в бік миру та довготривалої стабільності. Ситуація на полі бою створює можливість зробити цей вибір – вибір на користь рішучих дій для завершення війни не пізніше як у 2025 році,

– сказав Зеленський.

Він також зауважив, що Україна розраховує у цьому питанні на лідерство президента США Джо Байдена, а також на потужні та мудрі кроки Великої Британії, Франції, Німеччини та Італії, які принесуть безпеку та мир у Європу.

Окрім того, глава держави підкреслив, що якщо у НАТО пошлють сигнал, що для України є місце в Альянсі, і це буде належним чином підтверджено, тоді Путін геополітично програє.

До слова, Володимир Зеленський 7 жовтня також анонсував, що українцям буде розкрито пункти Плану перемоги України. Це станеться після повного узгодження всіх пунктів і поглядів на ситуацію з партнерами. Тоді документ оприлюднять для наших громадян.

Союзники очікують змінення позиції Зеленського щодо закінчення війни