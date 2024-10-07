Глава держави наголосив, що усім, хто може посилити Україну, представлять План нашої перемоги. Головне зі звернення Володимира Зеленського передає 24 Канал.

Сьогодні погодив графік перемовин на тиждень. Це зустрічі, перемовини з багатьма партнерами. Ми представимо всім, хто може посилити Україну, План нашої перемоги – кожній країні, яка справді може допомогти наблизити мир. І, звичайно, зрозумівши всі позиції партнерів, усі реальні можливості для України, посиливши наш План перемоги, ми зробимо публічною нашу стратегію подальших дій. Важливо, що перспектива загалом має бути зрозумілою для кожного в нашій країні.

Ми пропонуємо нашим партнерам визначитись, як вони бачать завершення цієї війни, місце України саме у глобальній архітектурі безпеки, а також – зі спільними кроками, які можуть поставити цю війну на курс до завершення.

За підсумками сьогоднішнього дня я очікую звіту нашої команди, яка зараз працює у Вашингтоні – після початку роботи з військовими та військово-політичними деталями Плану перемоги.

Я очікую також звіту Головкома Сирського щодо роботи на його рівні з партнерами. Була сьогодні тривала доповідь щодо фронту – наших дій, наших потреб.

Особливо важкими залишаються донецькі напрямки, і ми постараємося переконати партнерів у «Рамштайні», що потрібне відчутне посилення наших можливостей, наших позицій, і саме зараз, протягом осінніх місяців.

Достатнє постачання для фронту, достатнє комплектування наших бригад технікою та достатня далекобійність для наших сил – це те, що точно стане найкращим заспокійливим для Росії та найбільше підштовхне всю ситуацію до миру.

І ще одне.

Сьогодні була доповідь Олександра Камишіна, також міністра Германа Сметаніна. Виробництво зброї в Україні: снаряди, артилерія, техніка. Не лише про те, чого вже досягнуто, не лише про те, що ми вже виробляємо, але й про пропозиції партнерам інвестувати в наше українське виробництво дронів передусім та РЕБ. Це теж частина нашого пакета для «Рамштайну».

Ми маємо ставати сильнішими щомісяця, щотижня. І я дякую всім, хто допомагає! Всім, хто працює заради України. Я дякую всім, хто б’ється заради нашої держави!.