Глава государства подчеркнул, что всем, кто может усилить Украину, представят План нашей победы. Главное из обращения Владимира Зеленского передает 24 Канал.
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План победы представят каждой стране, которая действительно может помочь приблизить мир
Президент рассказал, что согласовал график на неделю. Речь идет о встречах, переговорах со многими партнерами.
Мы представим всем, кто может усилить Украину, План нашей победы – каждой стране, которая действительно может помочь приблизить мир. И, конечно, поняв все позиции партнеров, все реальные возможности для Украины, усилив наш План победы, мы сделаем публичной нашу стратегию дальнейших действий,
– заявил Зеленский.
Глава государства подчеркнул, важно, что перспектива в целом должна быть понятной для каждого в нашей стране.
Мы предлагаем нашим партнерам определиться, как они видят завершение этой войны, место Украины именно в глобальной архитектуре безопасности, а также – с совместными шагами, которые могут поставить эту войну на курс к завершению,
– отметил президент.
Также добавил, что по итогам сегодняшнего дня ожидает отчет команды, которая сейчас работает в Вашингтоне. После начала работы с военными и военно-политическими деталями Плана победы.
Нужно ощутимое усиление наших возможностей
Кроме того, Зеленский рассказал, что ожидает доклад Сырского по работе на его уровне с партнерами. Президент отметил, сегодня был длительный доклад по фронту, – наших действий и потребностей.
Глава государства подчеркнул, что особенно тяжелыми остаются Донецкие направления. Украина постарается убедить партнеров в "Рамштайне", что нужно ощутимое усиление наших возможностей, наших позиций. И именно сейчас, в течение осенних месяцев.
Достаточное снабжение для фронта, достаточное комплектование наших бригад техникой и достаточная дальнобойность для наших сил – это то, что точно станет лучшим успокаивающим для России и больше всего подтолкнет всю ситуацию к миру,
– подчеркнул Владимир Зеленский.
Также сегодня президент заслушал доклад Александра Камышина и министра Германа Сметанина. Речь шла о производстве оружия в Украине, – снарядах, артиллерии, технике.
Не только о том, чего уже достигнуто, не только, что мы уже производим, но и о предложениях партнерам инвестировать в наше украинское производство дронов прежде всего и РЭБ. Это тоже часть нашего пакета для "Рамштайна". Мы должны становиться сильнее ежемесячно, еженедельно,
– подчеркнул украинский лидер.
Президент поблагодарил всех, кто помогает. Всех, кто работает ради Украины. Всех, кто бьется ради нашего государства.